Filialen vor dem Aus

Darmstadt/Mannheim.Die angeschlagene Schuhhandelskette Dielmann schließt im Zuge ihrer Sanierung bis spätestens Jahresende 13 Filialen, darunter mehrere in der Region. Das teilte das Unternehmen mit Sitz in Darmstadt mit. 84 Beschäftigte würden gekündigt, es sei nicht möglich, sie an anderen Standorten einzusetzen. Unter den betroffenen Geschäften sind zwei in Frankenthal, eines in Neustadt/Weinstraße und eine der beiden Filialen in Mannheim (Q 7). Die Schließungen seien aus wirtschaftlichen und insolvenzrechtlichen Gründen ein „unerlässlicher Schritt“, wird Geschäftsführer Michael Specht in einer Mitteilung zitiert.

Gespräche mit Kaufinteressenten

Die Unternehmensgruppe Dielmann hatte im Juni für ihre beiden Gesellschaften Schuhhaus Dielmann und Sporthaus Robert Hübner ein Schutzschirmverfahren beantragt – eine Sonderform im Insolvenzrecht. Seit Anfang September läuft das Hauptverfahren. Dem Unternehmen seien während des Corona-bedingten Lockdowns sämtliche Umsätze weggebrochen, eine Überbrückungsfinanzierung über einen Kredit sei geplatzt. Der Geschäftsbetrieb in den 26 übrigen Dielmann-Läden und den acht Sporthaus-Filialen solle weiterlaufen. Man führe „intensive Verhandlungen“ mit Kaufinteressenten. Ergebnisse erwarte man in wenigen Wochen. tat

© Mannheimer Morgen, Montag, 28.09.2020