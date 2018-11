Finanzspritzen für Sport, Jugend und Kirchen

Mannheim.Bundesweit gibt es mehr als 22 000 Stiftungen bürgerlichen Rechts – 95 Prozent von ihnen verfolgen gemeinnützige Zwecke. 100 von ihnen, die sich durch ein besonders großes Vermögen oder hohe Ausgaben hervorheben, werden jährlich vom Bundesverband Deutscher Stiftungen angeschrieben, Eigenkapital, Gesamtausgaben oder der Stiftungszweck werden so abgefragt. Ein Blick in die nun veröffentlichte aktuelle Statistik zeigt: Mehrere Stiftungen auf den vorderen Plätzen haben ihren Sitz in der Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Überblick:

Dietmar Hopp Stiftung (Walldorf)

Die Dietmar Hopp Stiftung wurde 1995 gegründet. Das Stiftungsvermögen besteht aus SAP-Aktien, die der Mitbegründer des Software-Unternehmens, Dietmar Hopp, aus seinem Privatbesitz eingebracht hat. Seit ihrer Gründung hat die Stiftung rund 640 Millionen Euro (Stand: März 2018) ausgeschüttet. Gefördert werden Projekte aus vier Bereichen: Sport, Medizin, Soziales und Bildung. Die Jugendsportförderung spielt eine zentrale Rolle. Ein Beispiel sind die „alla hopp!“-Anlagen: Von 2015 bis 2017 errichtete die Stiftung 19 Bewegungs- und Begegnungsanlagen im Gesamtwert von 45 Millionen Euro und schenkte sie den jeweiligen Kommunen.

Klaus Tschira Stiftung gGmbH (Heidelberg)

1995 gründete der Physiker und SAP-Mitgründer Klaus Tschira (1940- 2015) aus privaten Mitteln die nach ihm benannte Klaus Tschira Stiftung gemeinnützige GmbH (KTS). Sitz ist die Villa Bosch in Heidelberg. Die KTS fördert Naturwissenschaften, Mathematik und Informatik. Ziel ist es, die Wertschätzung für diese Fächer in der Gesellschaft zu steigern. Jährlich profitieren zum Beispiel rund 50 000 Besucher des Luisenparks in Mannheim von den naturwissenschaftlichen Erlebnistagen „Explore Science“ der Klaus Tschira Stiftung. Im Jahr 2017 wurden 45 Millionen Euro an Fördermitteln und Sachspenden ausgegeben. Insgesamt hat die Stiftung seit ihrer Gründung mehr als 550 Millionen Euro für Projekte oder als Spende ausgegeben.

Software AG Stiftung (Darmstadt)

Die Software AG Stiftung ist keine Unternehmensstiftung, sondern Großaktionär der ebenfalls in Darmstadt ansässigen Software AG. 1992 brachte Informatiker Peter Schnell, einer der sechs Gründer der Software AG, über 90 Prozent der Aktien in die neugegründete Stiftung ein. Gefördert werden Projekte aus den Bereichen Erziehung und Bildung, Kinder- und Jugendhilfe, Behindertenhilfe sowie Altenhilfe. Weiterer Schwerpunkt ist die Wissenschaftsförderung von medizinischer Forschung, Reformpädagogik oder Naturhilfe. So sorgt zum Beispiel die „GemüseAckerdemie“ mit der Einrichtung von Schulgärten für mehr Wertschätzung von Lebensmitteln. 31,8 Millionen Euro gab die Stiftung 2017 für Projekte aus.

SRH Holding (Heidelberg)

Die Stiftung ist die Dachgesellschaft eines Konzerns, der im Gesundheits-, Bildungs- und Sozialwesen tätig ist. Zur SRH gehören private Hochschulen, allgemeinbildende und berufliche Schulen, Bildungszentren für Weiterbildung und berufliche Rehabilitation sowie Krankenhäuser und Reha-Kliniken. Begonnen hat alles mit der Gründung der Stiftung Berufsförderungswerk Heidelberg am 4. Februar 1966. Ziel war es, Einrichtungen zur Rehabilitation körperbehinderter Menschen zu gründen. Unter anderem betreibt die Stiftung heute die Stephen-Hawking-Schule in Neckargemünd, eine Privatschule für Tages- und Internatsschüler, in der körperbehinderte und nicht-behinderte Kinder gemeinsam unterrichtet werden.

Evangelische Stiftung Pflege Schönau und Evangelische Pfarrpfründestiftung Baden (Heidelberg)

Bereits im Jahr 1560 wurde die Evangelische Stiftung Pflege Schönau ins Leben gerufen. Stiftungszweck ist nach Angaben des geschäftsführenden Vorstands Ingo Strugalla die Unterhaltung von 85 Kirchen und 42 Pfarrhäusern. Die Stiftung betreut etwa 14 000 Hektar Grundbesitz in Baden, rund 20 000 Erbbaurechte und Pachtverträge sowie rund 100 Gebäude mit 1000 Mietverhältnissen. Sie ist zudem nach eigenen Angaben mit rund 7600 Hektar Forstfläche der größte körperschaftliche Waldbesitzer in Baden-Württemberg. Der ursprüngliche Name „Pflege Schönau“ geht auf das Zisterzienserkloster in Schönau bei Heidelberg zurück. Im Zuge der Säkularisierung löste Kurfürst Friedrich III. im Jahr 1560 alle Klöster und Stifte endgültig auf. Um die Bauunterhaltung für viele Kirchen in der Region auch weiterhin zu sichern, richtete er aus dem Vermögen des Klosters Schönau den „Unterländer Evangelischen Kirchenfonds“ als Sondervermögen ein. Schon damals erhielt die „Pflege Schönau“ als Verwaltungsstelle des Fonds ihren Sitz in Heidelberg. Heute verwaltet die Evangelische Stiftung Pflege Schönau im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrags aus dem Jahr 2003 zusätzlich die Evangelische Pfarrpfründestiftung Baden, die jährlich rund 45 Pfarrstellen finanziert.

Pfälzer Katholische Kirchenschaffnei in Heidelberg (Heidelberg)

Die Kirchenschaffnei fördert als Stiftung den Bauunterhalt von Kirchen und Pfarrhäusern im Gebiet der ehemaligen Kurpfalz. So hat zum Beispiel die katholische St.-Pius-Kirche in Mannheim-Neuostheim einen neuen Sakristei-Einbau gestiftet bekommen. Die Wurzeln der Einrichtung gehen zurück auf die Säkularisation Anfang des 19. Jahrhunderts. Damals wurden alle Klöster und Stifte der Kurpfalz aufgelöst und deren Vermögen in mehreren „Schaffnereien“ verwaltet. In diesen kurfürstlichen Verwaltungsstellen waren sogenannte Schaffner damit beschäftigt, den Zehnten einzuziehen. Etwa im Jahr 1873 vereinigten sich alle Schaffnereien Nordbadens zur „Pfälzer Katholischen Kirchenschaffnei in Heidelberg“. Der Regionalbezug „Pfälzer“ bezieht sich übrigens auf den ehemals kurpfälzischen Teil Badens: Mit dem Bundesland Rheinland-Pfalz hat er nichts zu tun.

