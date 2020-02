„Finanztest“ rät von Verivox ab

Heidelberg.Wer auf der Suche nach einem neuen Stromanbieter, einer günstigen Versicherung oder einem passenden Mobilfunkvertrag ist, informiert sich in vielen Fällen im Internet – und landet dabei schnell bei einem Vergleichsportal. Die Anbieter werben damit, den Verbrauchern zuverlässig und transparent die besten Angebote zu präsentieren. Die Zeitschrift „Finanztest“ der Verbraucherorganisation Stiftung Warentest weist aktuell jedoch darauf hin, dass die Portale nicht immer verbraucherfreundlich seien – und warnt Kunden in bestimmten Fällen davor, das Heidelberger Vergleichsportal Verivox zu nutzen.

„Kunden, die regelmäßig ihren Gas- oder Stromtarif wechseln, sollten Verivox meiden“, heißt es in einer Mitteilung von Stiftung Warentest. Sie begründet ihre Empfehlung damit, dass Verivox im Dezember vergangenen Jahres „fast alle voreingestellten Filter bei der Erstabfrage abgeschafft“ habe. Die Folge: Verbrauchern wird nicht mehr automatisch der günstigste Tarif auf Platz eins angezeigt. „Verivox empfiehlt nun vor allem Tarife mit einer Laufzeit von 24 Monaten, was für Kunden häufiger ungünstiger ist.“

Lange Laufzeit nicht empfohlen

Tester der Zeitschrift haben sich fünf Tage lang angesehen, welche Tarife Verivox bei seiner Standardsuche für einen Berliner Vier-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 3500 Kilowattstunden auflistet. Die Ergebnistabelle wird so dargestellt, dass der günstigste Tarif ganz oben erscheint – im Fall der „Finanztest“-Prüfer ein Vertrag über 24 Monate Laufzeit.

Dabei sei, so das Fazit des Verbrauchermagazins, nur der Preis des ersten Vertragsjahres herangezogen worden, in dem Kunden einen Bonus erhalten. „Betrachtet man den Gesamtpreis für 24 Monate, findet man auf den Plätzen vier bis zwölf Tarife, die billiger sind als der Erstplatzierte“, monieren die Tester. Energiekunden rät „Finanztest“, jährlich den Gas- oder Stromtarif zu wechseln, um vom Neukundenbonus zu profitieren, denn „24-Monats-Tarife lohnen sich nicht“.

Aktive Tarifwechsler haben es mit den seit Dezember voreingestellten Suchkriterien nun schwerer. Die Zeitschrift kritisiert auch, dass dem Verbraucher nur Tarife angezeigt werden, bei denen das Portal eine Provision erhalte. Die alten Voreinstellungen hätten außerdem dafür gesorgt, dass die Tarife weitere verbraucherfreundliche Kriterien enthielten wie eine kurze Kündigungsfrist von sechs Wochen.

Auf Nachfrage dieser Zeitung teilte Verivox mit, dass das Unternehmen Ende letzten Jahres die Ergebnisliste für Strom- und Gastarife verändert habe. „Wir möchten, dass Versorger und Verbraucher noch besser zueinanderfinden als bisher – und zwar auf Basis und Angaben der Verbraucher“, so ein Sprecher des Heidelberger Vergleichportals. Der Dienstleister gibt an, dass Nutzern zunächst alle Tarife angezeigt und die Verbraucher in einem zweiten Schritt ihren Filter entsprechend den eigenen Suchkriterien einstellen würden. „Dieser Mechanismus ist nicht nur von anderen Vergleichsseiten gelernt, sondern wird auch von unseren Nutzern sehr gut angenommen“, teilte der Sprecher mit.

„Sorgfältige Prüfung“ zugesagt

Verivox, das auch Vergleichsrechner für die Bereiche Telekommunikation, Versicherungen und Finanzen, Fahrzeuge sowie Immobilien anbietet, legt laut eigenen Angaben großen Wert auf eine hohe Transparenz und eine möglichst vollständige Marktabdeckung. „Das sind nicht nur unsere eigenen Ansprüche, sondern auch Forderungen seitens der Politik und den Verbraucherschützern“, so der Sprecher. Die von der Stiftung Warentest genannten Punkte will das Heidelberger Unternehmen „noch einmal sorgfältig prüfen“.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.02.2020