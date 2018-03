Fingierte Rechnungen

Anzeige

Sinsheim.Ein 26-jähriger Sinsheimer soll seinen Arbeitgeber mit fingierten Rechnungen um 1,1 Millionen Euro betrogen zu haben. Das Geld ließ der Mann auf seine privaten Konten überweisen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg ist gegen ihn Haftbefehl wegen gewerbsmäßigen Betrugs erlassen worden, der Verdächtige sitzt in Mannheim in Untersuchungshaft.

„Von der Art her gibt es das schon hin und wieder, dass Mitarbeiter ihre Betriebe ausnutzen. Aber in dieser Größenordnung kam sowas mit Sicherheit noch nicht vor“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft auf Anfrage. „Je kleiner die Firma ist, desto eher fällt es auf. Wenn die Firma groß genug ist, dann kann es eine Weile dauern. Die Kunden, die das Geld bekommen haben sollen, gibt es gar nicht, und deshalb beschwert sich keiner.“ Durch ein beschleunigtes Verfahren soll in nächster Zeit Anklage gegen den 26-Jährigen erhoben werden.

Einem Bericht der „Bild“-Zeitung zufolge handelt es sich bei dem Mann um den Buchhalter der Firma Interroll in Sinsheim. Das Fördertechnik-Unternehmen mit Sitz in der Schweiz beschäftigt nach eigenen Angaben von 2016 weltweit rund 2000 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Umsatz von etwa 351 Millionen Euro.