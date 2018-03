Fipronil-Nachwehen an Ostern

Anzeige

Hannover/Berlin.Seit Wochen schon sind Eier etwas teurer. Die anstehenden Ostertage sind nicht die Ursache dafür, sondern eine Monate zurückliegende Krise: der Fipronil-Skandal. Im vergangenen Sommer waren Eier mit dem giftigen Insektenschutzmittel im Handel aufgetaucht, erst in den Niederlanden, dann auch in Deutschland und vielen weiteren Ländern. Das hätte eigentlich nie passieren dürfen: Die Verwendung von Fipronil bei Tieren, die Lebensmittel liefern, ist in der EU verboten.

„Nicht aus allen Ställen heraus“

Die gefundenen Mengen waren zwar gering und Gesundheitsgefahren bei üblichen Verzehrmengen wohl kaum zu befürchten. Verbraucher spüren aber bis heute die Auswirkungen, denn Eier sind seitdem knapper geworden – und zum Jahresbeginn auch ein wenig teurer. „Das Fipronil hat man noch nicht aus allen Ställen herausbekommen“, erklärt Aline Veauthier, Geschäftsführerin des Wissenschafts- und Informationszentrums Nachhaltige Geflügelwirtschaft an der Universität im niedersächsischen Vechta.

Die Eier wurden hierzulande knapp und sind es immer noch, weil die meisten betroffenen Erzeuger aus den Niederlanden kamen. „Seit Jahren haben wir in Deutschland bei Eiern einen Selbstversorgungsgrad von nur ungefähr 70 Prozent, der Rest kommt hauptsächlich aus den Niederlanden“, sagt Veauthier.