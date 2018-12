Firmen sehen skeptisch in die Zukunft

Laut Ifo-Geschäftsklimaindex trüben sich die Konjunkturaussichten ein. © dpa

München.In der deutschen Wirtschaft hat sich die Stimmung weiter verschlechtert. Im Dezember fiel das Ifo-Geschäftsklima um einen Punkt auf 101,0 Zähler, wie das Forschungsinstitut gestern in München mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen geringeren Rückgang auf 101,7 Punkte erwartet. Das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer ist damit den vierten Monat in Folge gesunken. Der negative Trend setzt sich also fort.

„In diesem Jahr fällt die Bescherung für die deutsche Wirtschaft mager aus“, fasste Ifo-Präsident Clemens Fuest die Umfrageergebnisse zusammen. Die befragten Unternehmen bewerteten ihre aktuelle Geschäftslage und die Erwartungen für das nächste halbe Jahr schlechter als im November. Nur im Bauhauptgewerbe blieb das Geschäft auf hohem Niveau. „Die Baufirmen schätzten ihre aktuelle Lage noch einmal etwas besser ein“, so Fuest. Die Erwartungen fielen aber leicht.

Bankökonomen führten den erneuten Stimmungsdämpfer vor allem auf äußere Einflüsse wie die Gefahr eines ungeordneten Brexit oder das schwache Wirtschaftswachstum Chinas zurück. Stützend wirkte dagegen die nach wie vor robuste Verfassung der Binnenwirtschaft. Deutschlands ING-Chefökonom Carsten Brzeski verwies auf den soliden Arbeitsmarkt, die steigenden Löhne und das anhaltend niedrige Zinsniveau. Dies spreche für einen weiterhin starken Verbrauch der privaten Haushalte.

Weitere Ökonomen schlossen sich gestern den zunehmend trüberen Konjunkturprognosen für die deutsche Wirtschaft an. Das Essener Wirtschaftsforschungsinstitut RWI senkte seine Erwartungen für 2019 auf 1,4 Prozent, nach 1,7 Prozent zuvor. Für 2020 traut das RWI der deutschen Volkswirtschaft noch 1,6 Prozent Wachstum zu, 0,3 Prozentpunkte weniger. dpa

