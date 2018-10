Fischstäbchen werden teurer

Bremerhaven/Hamburg.Fischstäbchen sind beliebt – die Preise für die panierten Stäbchen könnten aber deutlich anziehen, wenn es nach den Empfehlungen der Hersteller geht. Marktführer Iglo empfiehlt als Preis für die Standardpackung von 450 Gramm mit 15 Stück einen Ladenpreis von 3,39 Euro, wie die „Lebensmittel-Zeitung“ schreibt. Die Nummer zwei am Markt, die Bremerhavener Frosta AG, empfiehlt 3,29 Euro. Bisher liegen die Produkte für 2,89 Euro bis 2,99 Euro in den Tiefkühltruhen.

Frosta-Vorstandschef Felix Ahlers bestätigte einen generellen Preisanstieg bei Fisch um bis zu 40 Prozent. Der Grund für die Entwicklung wird auch in den USA vermutet. Experten zufolge erhöhten die dortigen Anbieter von gefrorenem Alaska-Seelachs die Preise um zweistellige Prozentbeträge, um einen Preisverfall wie in den vergangenen beiden Jahren zu stoppen. In weit über 90 Prozent wird für Fischstäbchen Alaska-Seelachs verwendet. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 13.10.2018