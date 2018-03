Flixbus greift Bahn auf der Schiene an

Anzeige

Berlin.Die Deutsche Bahn bekommt auf den Fernstrecken wieder einen Konkurrenten. Das Busunternehmen Flixbus nimmt am 24. März den Regelverkehr zwischen Hamburg und Köln auf. „Flixtrain“ heißt der Ableger des Unternehmens, das es mit Fernbussen in wenigen Jahren vom Neuling zum Fast-Monopolisten gebracht hat. Mitte April folgt nach Firmenangaben der Start auf der Strecke zwischen Stuttgart und Berlin mit Stopps auch in Heidelberg, Weinheim und Darmstadt.

Die Linie hatte der private Betreiber Locomore bis zu seiner Insolvenz im Mai 2017 betrieben. Die Fahrtzeit von Stuttgart nach Berlin soll rund sechseinhalb Stunden dauern. „Insgesamt 28 Ziele in fünf Bundesländern werden dann per Flixtrain angebunden“, teilen die Münchner mit. Dazu gehören Städte im Ruhrgebiet und in Baden-Württemberg. Günstige Preise sollen die Fahrgäste anlocken. Die billigsten Tickets kosten 9,99 Euro. Das Kontingent dürfte beschränkt sein.

Waggons werden knallgrün

„Schon mit Flixbus haben wir bewiesen, dass Mobilität nicht teuer sein muss“, sagt Geschäftsführer Axel Schwämmlein. Gebucht wird im Internet, den Flixbus-Shops oder in kooperierenden Reisebüros. Im Zug verlangen die Schaffner einen „Onboard-Preis“, der vermutlich vergleichsweise hoch ausfällt. Günstiger wird für Kurzentschlossene laut Unternehmen auch kurz vor Abfahrt die Buchung über die Flixbus-App.