Flixbus stellt ersten Elektrobus in Mannheim vor

Mannheim.Das Fernbusunternehmen Flixbus hat am frühen Mittwochnachmittag in Mannheim seinen ersten komplett elektrisch betriebenen Bus für Deutschland vorgestellt. Das Fahrzeug des chinesischen Herstellers Build Your Dreams (BYD) läuft vollständig mit Batterien. Zunächst soll das Fahrzeug auf der Verbindung Mannheim-Frankfurt verkehren. Geplant sind ab dem morgigen Donnerstag zwei Fahrten je Richtung an einem Tag. Karten kann man bereits über das elektronische Buchungssystem kaufen. Die Fahrzeit wird im Internet mit rund zwei Stunden angegeben.

Auf dem Weg von Mannheim nach Frankfurt und zurück bedient der Bus auch den Frankfurter Flughafen und Heidelberg. Das ist eine Strecke von rund 115 Kilometern.

Der Betrieb auf der Strecke zwischen Mannheim und Frankfurt ist zunächst auf ein Jahr begrenzt. In dieser Zeit möchte Flixbus beobachten, wie sich der Elektrobus im Regelbetrieb bewährt und wie das Angebot angenommen wird. Der Premieren-Bus war am Mittwoch mit rund 90 Minuten Verspätung am Mannheimer Busbahnhof (ZOB) angekommen, weil ein Stau auf der A 5 bei Darmstadt den Verkehr aufgehalten hatte.