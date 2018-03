Flixbus testet elektrische Fernbusse ab Mannheim

Anzeige

Mannheim.Elektromobilität und Fernreisen – das passt noch nicht so recht zusammen. Schließlich ist es momentan das größte Problem von Elektrofahrzeugen, dass man mit einer Batterieladung nicht weit kommt. Der Fernbus-Betreiber Flixbus will es trotzdem probieren. Auf zwei Strecken in Europa testet das Unternehmen Elektrobusse für den Einsatz auf längeren Distanzen. Eine davon soll ab Sommer von Mannheim nach Frankfurt führen – mit zwei Verbindungen am Tag. Die andere geht in Frankreich von Paris nach Amiens. Autoexperte Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach ist jedoch skeptisch, ob das Konzept Elektrofernbus wirklich Zukunft hat.

Das Pilotprojekt lässt sich Flixbus einiges kosten. Insgesamt werden drei Busse angeschafft, zwei für die französische Strecke, einer für die deutsche. Im Vergleich zu den herkömmlichen Diesel-Modellen seien die Elektrobusse etwa doppelt so teuer, teilt ein Sprecher auf Anfrage mit. Der Anschaffungspreis dürfte damit bei rund 700 000 Euro liegen. Das Unternehmen selbst nannte keine Summe.

Chinesische Hersteller

Zum Einsatz kommen sollen Busse der chinesischen Marken Yutong und BYD. „Gerne hätten wir auf die Modelle der führenden deutschen Hersteller gesetzt“, sagt der Sprecher. „Allerdings sind diese in der technologischen Entwicklung noch nicht für den Betrieb im Fernbus-Verkehr geeignet.“