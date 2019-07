Florian Kranefuß wird Sprecher der Geschäftsführung - Dr. Björn Jansen geht in Ruhestand

Mannheim.Florian Kranefuß (53), seit 1. Januar Geschäftsführer der Mediengruppe Dr. Haas, wird zum 1. Juli zum Sprecher der Geschäftsführung ernannt. Sein Vorgänger, Dr. Björn Jansen (61), wird wie geplant zum 30. Juni in Ruhestand gehen. Er wird noch beratend zur Verfügung stehen.

Sonja Bode, Beiratsvorsitzende Mediengruppe Dr. Haas: „Dr. Björn Jansen hat in zwei Jahrzehnten an der Führungsspitze unsere Mediengruppe mit großem Engagement kraftvoll nach vorn gebracht. Die Gesellschafter und Beiräte danken ihm herzlich und wünschen ihm für den anstehenden neuen Lebensabschnitt alles erdenklich Gute. Wir freuen uns, mit Florian Kranefuß einen erfahrenen Medienmanager an Bord zu haben, der neue Impulse für eine weitere erfolgreiche Entwicklung setzen wird.“

Mediengruppe Dr. Haas

Die Mediengruppe Dr. Haas gibt verschiedene Tageszeitungen, u. a. den Mannheimer Morgen in einer täglichen Auflage von knapp 110.000 Exemplaren heraus. Neben Anzeigenblättern, Regionalmagazinen und diversen Internetportalen für die Metropolregion Rhein-Neckar unterhält die Dr. Haas GmbH Aktivitäten im Agenturbereich, der Direktverteilung, im privaten Postgeschäft sowie diverse Beteiligungen im Radio- und Digital-Bereich. Der Gesamtumsatz der Firmengruppe betrug in 2018 rund 100 Millionen Euro.

(Pressemitteilung der Mediengruppe Dr. Haas)

> Zur Webseite der Mediengruppe Dr. Haas in Mannheim