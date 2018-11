Flüchtlinge mit Lehrstelle

Eine starke Zunahme meldet die Wirtschaft in Baden-Württemberg bei den Ausbildungsverträgen mit Flüchtlingen. Die Zahl ist in diesem Herbst auf 2900 gestiegen, 22 Prozent mehr als vor einem Jahr. Allerdings hatten bei den Agenturen für Arbeit 5000 Zuwanderer Interesse an einer dualen Ausbildung signalisiert.

700 haben sich nach Angaben von Christian Rauch, Leiter der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Stuttgart, dann für eine direkte Erwerbstätigkeit ohne Ausbildung entschieden, um schneller mehr Geld zu verdienen. Die meisten Zuwanderer hätten eine Ausbildung im Handwerk oder im Hotel- und Gaststättengewerbe begonnen, also in den Berufsfeldern mit den größten Nachwuchssorgen. Auch im Bezirk der IHK Rhein-Neckar ist die Zahl der Flüchtlinge in Ausbildung deutlich angestiegen. „In diesem Jahr haben 181 Menschen aus Haupt-Flüchtlingsländern wie Syrien, Afghanistan, Iran oder Gambia eine Ausbildung bei einem unserer Mitgliedsunternehmen begonnen. Das sind rund 25 Prozent mehr als im Vorjahr“, sagt Kammerpräsident Manfred Schnabel. Die Zahlen zeigten, dass nach und nach mehr Geflüchtete ein Sprachniveau erreicht hätten, das eine Integration in den Arbeitsmarkt ermögliche. pre/tat

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 13.11.2018