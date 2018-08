Flüssiggas beschert Aida Nova gute Noten

Berlin.Technisches Neuland, ahoi! Am 31. August wird die Aida Nova getauft, das weltweit erste Kreuzfahrtschiff, das mit LNG, also flüssigem Erdgas, betrieben werden kann. Gestern hat es das Baudock der Meyer-Werft verlassen und am Pier im Werfthafen angelegt. Dort müssen unter anderem noch die riesigen Masten aufgesetzt werden. Dann macht sich die grünere Zukunft einer ganzen Branche auf den Weg.

Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) verlieh der Aida Nova gestern vier grüne Schiffsschrauben – und damit Platz eins im Umweltcheck der schwimmenden Hotelburgen. Die Experten des Nabu nehmen sich die Branche jedes Jahr vor, analysieren die Schiffe nach Treibstoffart, Abgastechnik und sonstigen Maßnahmen, um Schadstoffe zu mindern. Dieses Jahr untersuchten sie 76 Schiffe, darunter neun, die in diesem Jahr auf den Markt kommen.

Doch bis auf das 337 Meter lange, 42 Meter breite Schiff kreuzen alle Luxusliner noch mit dem laut Nabu „dreckigsten aller Kraftstoffe“ auf den Ozeanen: Schweröl. Es ist ein Abfallprodukt, eine Pampe, die am Boden der Raffinerien zurückbleibt.

Wird das Schweröl verfeuert, qualmen aus den Schornsteinen Schadstoffe: Ruß und Feinstaube, Schwefeldioxid und Stickoxide. Das ist für Flora und Fauna, aber auch für jene, die auf den Schiffen mitfahren, und für die Menschen in Hafenstädten eine Belastung. Der Nabu rechnet vor, dass der Feinstaubausstoß eines Kreuzfahrtschiffs pro Tag im Schnitt dem einer Million Pkw entspricht.

Entlastung für die Umwelt

Im Vergleich zu den Schweröl verfeuernden Schiffen entlastet die Aida Nova, die Platz für 6600 Passagiere hat, die Umwelt deutlich: Laut Reederei werden die Emissionen von Stickoxiden um bis zu 80 Prozent und der CO2-Ausstoß um 20 Prozent reduziert.

Dietmar Oeliger piesackt die Branche seit Jahren. Er steckt hinter der Nabu-Kampagne „Mir stinkt´s – Kreuzfahrtschiffe sauber machen“, zu der auch das Ranking gehört, und meint: „Zum einen werden die Vorschriften Schritt für Schritt verschärft, ab 2020 sinkt der erlaubte Wert von Schwefel in Schiffsbrennstoff von 3,5 Prozent auf 0,5. Zum anderen wollen die Reedereien kein Imageproblem riskieren.“ Sie wollen sich ihr Geschäft nicht kaputt machen lassen. Denn das läuft prächtig.

Allein 2017 checkten laut internationalem Kreuzfahrtverband CLIA 2,19 Millionen Deutsche auf einem Kreuzfahrtschiff ein – 8,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Und die Deutschen sind nicht allein. So rechnet CLIA weltweit mit 27,2 Millionen Gästen in diesem Jahr. So sind nicht nur die Auftragsbücher der Meyer-Werft voll: 17 Schiffe sollen bis Jahresende von den Werften weltweit starten – so viele wie nie zuvor.

Erst im März lief ein Rekordschiff aus dem Hafen von Saint-Nazaire in Westfrankreich aus: die Symphony of the Seas von der Reederei Royal Caribbean International. Mit Platz für 6870 Gäste ist sie derzeit das größte Kreuzfahrtschiff der Welt. Der Nabu verleiht ihr aber keine grüne Schraube, auch sie ist mit Schweröl unterwegs. Die deutschen Anbieter Hapag-Lloyd Cruises und Tui Cruises hätten zumindest neben Aida bei ihren jüngsten Flottenzugängen (Europa 2, Mein Schiff 1/3/4/5/6) etwa in Stickoxid-Katalysatoren investiert. Doch Filter gegen gesundheitsschädliche Rußpartikel fehlen jedoch auch.

