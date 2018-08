Flugausfälle treffen 42 000 deutsche Passagiere

Anzeige

Frankfurt.Der Pilotenstreik bei Ryanair in mehreren europäischen Ländern trifft heute rund 55 000 Passagiere – davon 42 000 allein in Deutschland. Die irische Gesellschaft hat jeden sechsten ihrer rund 2400 geplanten Europaflüge abgesagt, weil in Deutschland, Belgien, Schweden, Irland und den Niederlanden die jeweiligen Pilotengewerkschaften ihre Mitglieder zu 24-Stunden-Streiks aufgerufen haben. Von den rund 400 Flugabsagen betreffen 250 die in Deutschland stationierten Maschinen und Crews.

Die Auswirkungen des auf 24 Stunden begrenzten Streiks werden an deutschen Flughäfen vor allem am frühen Morgen und ab dem Nachmittag zu spüren sein. So wurde beispielsweise in Frankfurt das komplette Frühprogramm des heutigen Tages gestrichen. Der Hunsrück-Flughafen Hahn hatte gestern auf seiner Webseite fünf Flugstreichungen gezeigt, die Flüge aber später ganz vom Plan genommen. Nicht vom Streik betroffen sind Passagiere in Baden-Württemberg, weil sich dort die Piloten der einzigen Maschine in Baden-Baden nicht an dem Streik beteiligen. Neben Frankfurt sind Berlin und Weeze die größten Ryanair-Basen in Deutschland.

Gleichwohl soll es an deutschen Flughäfen Starts und Landungen von Ryanair-Maschinen geben, die dann aus nicht bestreikten Ländern kommen. Rund ein Drittel der deutschen Passagiere werde so bedient, so das Unternehmen. Die von den Flugabsagen betroffenen Kunden sollten individuell informiert werden. Sie können umbuchen oder den Flugpreis zurückerhalten. Darüber hinausgehende Entschädigungen will die Airline nicht bezahlen.