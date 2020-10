Flugplatz mit neuen Teilhabern

Speyer.Die Flugplatz Speyer Ludwigshafen GmbH (FSL) bekommt mit aller Wahrscheinlichkeit fünf neue Gesellschafter. Einer entsprechenden Beschlussvorlage hat der Speyerer Stadtrat am Donnerstag zugestimmt. Grund für die neue Verteilung ist der Ausstieg der Industrie- und Handelskammer Pfalz (IHK) aus dem Gesellschafterkreis. Die IHK darf nach Abschluss der Ausbaumaßnahme des Flugplatzes keine Anteile an der FSL mehr halten. Dies sei bereits bei der Änderung des Gesellschaftsvertrages 2013 so kommuniziert worden, heißt es in der Beschlussvorlage des Stadtrats. Bisher hielt die IHK neun Prozent der Firmenanteile.

Stammkapital bleibt gleich

Die neuen Gesellschafter sind mit jeweils fünf Prozent die airside GmbH und die Silver Cloud Air GmbH – beide mit Sitz in Speyer–, die Harder Holding GmbH aus Hockenheim, die Heberger GmbH aus Schifferstadt und die Stadler + Schaaf OHG mit Sitz in Offenbach/Queich.

Mit den fünf neuen Gesellschaftern hat die Flughafengesellschaft nun zehn Anteilseigner, darunter die FSB Flugplatzbeteiligungsgesellschaft mit dem größten Anteil von 41,86 Prozent. Am Stammkapital ändert sich nichts. Dieses beträgt 2,5 Millionen Euro. Zudem geht damit ein Viertel des Unternehmens an private Anteilseigner, die gleichzeitig jeweils einen Sitz im Aufsichtsrat innehaben werden.

FSL-Geschäftsführer Roland Kern begrüßt die Änderungen. „Neue Gesellschafter sind immer gut – insbesondere in diesen Zeiten“, erklärte er auf Anfrage dieser Redaktion. Am 16. November muss noch die Gesellschafterversammlung darüber abstimmen. Die Änderung soll dann zum 1. Januar 2021 in Kraft treten.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 31.10.2020