Flugpreise könnten jetzt fallen

Brüssel.Zwischen der Europäischen Union und China können in Zukunft mehr Flugverbindungen zu günstigeren Preisen angeboten werden. Auf entsprechende Abmachungen einigten sich beide Seiten, wie die EU-Kommission gestern in Brüssel mitteilte. Künftig können demnach sämtliche europäischen Fluggesellschaften Flüge aus den jeweiligen EU-Staaten anbieten, die bereits bilaterale Abmachungen mit China haben. Bislang konnten auf dieser Grundlage lediglich die Airlines, die im Besitz dieser Staaten beziehungsweise ihrer Staatsangehörigen sind, Flüge in das Riesenreich anbieten. „Wir sind beide gegenseitig daran interessiert, Europa und Asien besser zu verbinden“, sagte EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc am Montag in ihrer Stellungnahme. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.05.2019