Fördergeld für schnelles Internet fließt nur langsam

Das Programm sei ein „Trauerspiel“, kritisierte Fraktionsvize Oliver Krischer. „Wo längst schnelles Internet sein sollte, müssen sich Nutzer heute noch einen ruckeligen Stream oder eine sich drehende Eieruhr angucken.“ Das selbstgesteckte Ziel der Koalition, bis Ende 2018 alle Haushalte im Land mit einem schnellen Internetzugang auszustatten, werde daher „krachend verfehlt, weil das Förderprogramm so schlecht konzipiert ist“.

Dem Vernehmen nach sind insbesondere kleinere Gemeinden mit den umfangreichen technischen Dokumentationspflichten und den europaweiten Ausschreibungen überfordert. Hinzu kommt noch etwas anderes: „Der Breitbandausbau ist in erster Linie Aufgabe des privaten Telekommunikationsmarktes“, heißt es in der Antwort der Regierung. Und die Netzbetreiber suchen sich für den teuren Netzausbau häufig die Regionen aus, die für sie am lukrativsten sind – und das sind in der Regel nicht die ländlichen Räume.

Darüber hinaus fehlt es an manchen Orten an ausführenden Tiefbauunternehmen, so dass die bewilligten Mittel nicht verbaut werden können. Ein Blick in die einzelnen Bundesländer belegt, wie schlecht das Programm bisher funktioniert. So haben nach einer Aufstellung der Grünen – basierend auf Daten der Bundesregierung – Kommunen in Baden-Württemberg Förderzusagen in Höhe von 84 Millionen Euro erhalten, aber erst drei Millionen Euro sind abgeflossen. Ähnlich groß sind die Lücken in Hessen (62 Millionen Euro/2,9 Millionen Euro) und Rheinland-Pfalz (136 Millionen Euro/670 000 Euro).

