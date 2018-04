Förderung erhält schlechte Noten

Anzeige

Wo liegt das größte Problem des geplanten Baukindergelds?

Es besteht darin, dass weite Teile der Bevölkerung von der Förderung ausgeschlossen sind. Beim Baukindergeld gehe es „primär um eine Familienförderung“, so der Studienautor Matthias Günther. Erschwerend kommt hinzu, dass die geplante Förderung besonders in teuren Metropolregionen praktisch schon von der Grunderwerbssteuer aufgefressen wird. Wer zum Beispiel mit einem Kind für rund 171 000 Euro im Hamburger Umland Wohneigentum erwerben will, bekäme 12 000 Euro Baukindergeld, das er anschließend als Grunderwerbssteuer komplett wieder zurückzahlen müsste.

Was schlagen die Immobilienexperten vor?

Als Ergänzung zum Baukindergeld regen die Branchenverbände eine Wohneigentumsförderung für finanzschwache Haushalte, ältere Arbeitnehmer sowie für Bewohner in Metropolregionen an. Sie sollen von einem staatlich aufzulegenden Kreditprogramm mit niedriger Zinsbindung für bis zu 30 Jahre profitieren. Die Förderung bliebe aber auf Wohnungsgrößen beschränkt, die auch für Hartz-IV-Empfänger als angemessen gelten. Dies liege nicht nur im Interesse der Bezahlbarkeit und eines sparsameren Ressourcenverbrauchs, argumentierten die Experten.

Zugleich wären damit auch Mitnahmeeffekte „weitgehend ausgeschlossen“, denn Besserverdiener würden eher größere Wohnflächen bevorzugen und für eine Förderung daher ausscheiden. Obendrein müsse es Freibeträge bei der Grunderwerbssteuer geben.

Welche Rolle spielt Wohneigentum im Alter?

Ausweislich der Studie werden 40 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, die ab 2030 in Rente gehen, weniger als 800 Euro gesetzliche Rente bekommen. Ohne Zusatzeinkünfte und wegen der hohen Mieten könnten viele dann schnell in die staatliche Grundsicherung abrutschen. Deshalb sei ein Wohneigentumsförderprogramm auch als Beitrag zur Alterssicherung zu verstehen, so die Studie. Die eigenen vier Wände böten Sicherheit ohne Angst vor Mietererhöhungen oder Kündigung, so Studienautor Günther.

Was sagt die Politik zu den Ergebnissen der Studie?

Der CDU-Bundestagsabgeordnete und Mietrechtsexperte Jan-Marco Luczak verteidigte das Baukindergeld, da gerade jungen Familien häufig das Eigenkapital für ein Eigenheim fehle. Er verwies aber auch auf geplante flankierende Maßnahmen wie ein Bürgschaftsprogramm der Förderbank KfW, das Teile der Kosten absichern soll. (mit dpa)

