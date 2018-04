Foodwatch greift Coca-Cola an

Anzeige

Coca-Cola sieht sich zu Unrecht an den Pranger gestellt. Der US-Konzern, Weltmarktführer bei Softdrinks, bestreitet nicht nur, dass man seine Produkte für eine Zunahme von Fettleibigkeit und Diabetes verantwortlich machen könne. Er wehrt sich auch gegen den Vorwurf, man ziehe sich Kinder und Jugendliche über Fernseh- und Internet-Werbung als Konsumenten heran.

Neue Rezepturen

Schrittweise sei Coca-Cola schon seit Jahren dabei, mit neuen Rezepten weniger Zucker für seine Limonaden zu verwenden, sagt der Manager Patrick Kammerer. Alle klassischen Sorten würden schon lange auch in zuckerfreien Varianten angeboten. Im Zeitraum 2015 bis 2020 soll der Zuckergehalt im Durchschnitt um zehn Prozent gesenkt werden. Kritikern ist das viel zu wenig, dauert das viel zu lange.

Auf der Tagesordnung steht das Ziel einer gesünderen Ernährung nicht nur für Kinder seit langem. Viele Instrumente sind aber umkämpft. Eine höhere Mehrwertsteuer für stark gezuckerte Getränke und etwa auch Fertigpizzen fordert zum Beispiel eine Allianz aus Wissenschafts- und Medizinverbänden – im Gegenzug sollte die Mehrwertsteuer auf Obst und Gemüse wegfallen.

Nach einer Zuckerabgabe mag aber zumindest kein Regierungspolitiker laut rufen. Die neue Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) stellt gestern fest, es klinge „einfach und verlockend, eine zusätzliche Steuer für Fertigprodukte in unserem Land zu erheben“. Wenn der Zuckergehalt in manchen Produkten sinke, gelte das aber nicht automatisch für den Gesamtkaloriengehalt. Gebraucht werde eine „Gesamtstrategie zur Reduzierung von Fett, Zucker und Salz“. Ähnlich hört sich die Argumentation bei Coca-Cola an: Man dürfe sich nicht nur auf einen Inhaltsstoff konzentrieren. „Es braucht vielmehr den Willen zu gemeinschaftlichen Lösungen.“

Steuer „kontraproduktiv“

Auch ein Sprecher von Südzucker in Mannheim, dem größten europäischen Zuckerhersteller, weist die Forderung nach einer Steuer zurück. Übergewicht würde dadurch nicht aus der Welt geschafft, sagt er. Ähnlich äußert sich die Wirtschaftliche Vereinigung Zucker: Eine Zuckersteuer sei sogar kontraproduktiv, weil sie sich ausschließlich auf einen Nährstoff konzentriere. „Doch beim Körpergewicht zählt nur die Energiebilanz. Woher die Energie kommt, spielt dabei keine Rolle“, heißt es in einer Mitteilung.

Für Foodwatch sind das nur Ausflüchte. „Zuckergetränke sind die neuen Zigaretten“, sagt Hoizinga. Die Hersteller versuchten ähnlich wie viele Jahre die Tabakindustrie, die Gefahren zu verharmlosen, die von ihren Produkten ausgingen. Die Zigarettendreher seien damit letztlich nicht durchgekommen. Länder wie Frankreich und jetzt Großbritannien erheben schon Sondersteuern- oder -abgaben auf Zucker in Softdrinks. (mit jung)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.04.2018