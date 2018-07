Ford könnte plötzlich wegrollen

Anzeige

Dearborn.Der zweitgrößte US-Autobauer Ford ruft in Nordamerika rund 550 000 Wagen in die Werkstätten. Probleme mit der Automatikschaltung könnten dazu führen, dass abgestellte Autos wegrollen, teilte Ford gestern mit. Ohne angezogene Handbremse seien „unbeabsichtigte Fahrzeugbewegungen“ möglich, auch wenn der Schalthebel in der „Park“-Position und der Zündschlüssel abgezogen sei. Ford warnt deshalb vor erhöhtem Unfall- und Verletzungsrisiko. Betroffen sind Ford Fusion der Modelljahrgänge 2013 bis 2016 und Ford Escape von 2013 bis 2014. Mit gut 504 000 Wagen umfasst der größte Teil der Rückrufaktion den US-Markt. In Kanada sind knapp 37 000, in Mexiko rund 8300 Fahrzeuge betroffen. dpa