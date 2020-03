Forderung: mehr Geld für Forschung

Mannheim.Deutsche Bauern kritisieren das Agrarministerium (BMEL) unter der Leitung von Julia Klöckner (CDU) und fordern mehr Verständnis. Laut dem Vorsitzenden des Kreisbauernverbands Rhein-Neckar, Wolfgang Guckert, fühlen sich die Landwirte nicht ausreichend vertreten. „Was Frau Klöckner über Fleischpreise sagt, kann ich nur unterschreiben“, erklärt er. Trotzdem werde mehr Wert auf Industrie und Wirtschaft gelegt als auf das Tierwohl, das Klima und die Arbeit der Bauern. Seit Monaten demonstrieren Landwirte. Ihre Kritik im Überblick:

Nitratbelastung im Boden: Die Bauern kritisieren die Abläufe beim Thema Nitratbelastung im Boden. Hintergrund ist die Verschmutzung des Grundwassers mit Nitrat. Der Stoff ist wichtig für das Wachstum von Pflanzen und an sich nicht gefährlich. Im menschlichen Körper kann er aber in Nitrit umgewandelt werden, das als krebserregend gilt. Deshalb haben sich EU-Kommission und Bundesregierung auf schärfere Dünge-Vorgaben für deutsche Bauern geeinigt. Guckert sagt, es würden den Behörden teilweise defekte Brunnen gemeldet, die höhere Nitratwerte lieferten als andere. Darüber hinaus vermuten die Bauern, dass viele Abwasserrohre undicht und zu großen Teilen für hohe Nitratwerte verantwortlich sind. Hier habe das Agrarministerium reagiert, teilte eine Sprecherin auf Anfrage mit: „Ein wichtiger Schritt für mehr Fairness, Verursachergerechtigkeit und Nachvollziehbarkeit wurde aus Sicht von Bundesministerin Julia Klöckner erreicht.“ Von nun an würde die Bundesregierung Kriterien für Gebiete und Messstellen festlegen. Vorher lag die Verantwortung bei den Ländern.

Verlässlichkeit von Verordnungen: Guckert kritisiert zudem, dass sich Richtlinien bei der Nutzung von Düngemitteln zu schnell ändern würden, um die Folgen überhaupt messen zu können. Er sagt, es dauere zehn bis 15 Jahre, bis überhaupt eine Veränderung messbar sei. Deutschland wurde aber verklagt, argumentiert das BMEL. „Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs ist eindeutig“, schreibt die Sprecherin. „Nun drohen Bußgelder von über 800 000 Euro am Tag, wenn Deutschland nicht die von der EU verlangten strengeren Regelungen vornimmt.“

Forschung: Pflanzenschutzmittel sind schädlich für Insekten. In welchem Maße, das sei nicht ausreichend erforscht, sagen die Bauern. Sie fordern mehr Geld für die Forschung. Dabei geht es um den Arten- und Insektenschutz, aber auch um Nitratbelastungen. Guckert sagt, den Bauern werde die Verantwortung für das Insektensterben zugeschoben, Themen wie Lichtverschmutzung, steigende Temperaturen oder die Windkraft würden außer Acht gelassen. „Wir glauben nicht, dass wir die Hauptschuldigen für Nitratbelastungen oder Insektensterben sind“, sagt Guckert. „Wenn das so ist, wollen wir uns ändern.“

Vom Ministerium wurde den Bauern innerhalb der nächsten vier Jahre eine Milliarde zusätzlich versprochen. „Aber nicht für die Forschung“, sagt Guckert. Das BMEL argumentiert mit der neuen Düngeverordnung, durch die weniger Düngemittel verwendet werden würden. Um die Erträge zu sichern, bräuchte es Investitionen. „Hierbei wollen wir die Landwirte unterstützen.“

Anerkennung: Guckert wünscht sich auch eine stärkere Anerkennung seitens der Gesellschaft. „Beim Klima und dem Tierwohl stehen wir zu sehr in der Schusslinie. Wir sind aber nicht an allem schuld.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 03.03.2020