Frankfurt hofft auf 5000 Jobs

Frankfurt.Auch ein Jahr vor dem geplanten Austritt Großbritanniens aus der EU sind die Konsequenzen für die Auslandsbanken in Deutschland immer noch nicht in vollem Umfang klar. „Wir sehen noch viele Fragezeichen und sind weit von Planungssicherheit entfernt“, sagt Stefan Winter, Vorsitzender des Verbandes der rund 200 Auslandsbanken in Deutschland (VAD). „Wir planen für den schlimmsten Fall und hoffen auf das Beste.“

Damit stellen sich die Institute auf einen harten Brexit ein. Winter zufolge haben rund 20 Banken, vor allem aus den USA und Japan, die Verlagerung von Geschäftseinheiten von London nach Frankfurt oder die Erweiterung ihrer Präsenz am Main beschlossen. „In den nächsten zwei bis drei Jahren sprechen wir deshalb in Summe von 3000 bis 5000 neuen Stellen.“ Dazu käme eine vierstellige Zahl von Jobs, die deutsche Institute verlagern. Winter zufolge wird es kaum zu einer deutlichen fünfstelligen Verschiebung von Stellen aus London heraus nach Frankfurt, Paris, Amsterdam, Dublin oder Madrid kommen.

„Viele Institute verfolgen den Ansatz, nur so wenig Geschäft, Strukturen und Mitarbeiter zu verlagern wie sinnvoll und nötig.“ Etliche Stellen würden zudem auch in Frankfurt mit Personal besetzt, das dort bei anderen Unternehmen tätig sei und wechseln würde.