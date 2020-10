Frankfurt verliert Banker-Stellen

Frankfurt.Nach der Entscheidung der Briten für den Brexit vor mehr als vier Jahren bedauerte man diesen Schritt zwar auch am Finanzplatz Frankfurt – machte sich aber gleichzeitig große Hoffnungen auf den Wechsel vieler Finanzdienstleister und Banken von der Themse an den Main. Von bis zu 10 000 zusätzlichen Arbeitsplätzen war die Rede. Das entpuppte sich schnell als übertrieben, mit der Zeit war die Rede allenfalls von wenigen Tausend. Die Folgen der Corona-Pandemie, aber auch drastische Sparprogramme nicht nur bei der Deutschen Bank und der Commerzbank sorgen sogar dafür, dass die Zahl der Jobs im Finanzsektor in Frankfurt schrumpft.

Die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) schätzt, dass Ende 2022 nur noch etwa 62 700 Menschen in den Bank-Türmen am Main arbeiten werden, rund 2000 weniger als zum Zeitpunkt des Ausbruchs der Pandemie Anfang dieses Jahres. Möglicherweise könnten die Folgen von Covid-19 zu einem noch stärkeren Abbau führen. „Corona-bedingt ändern wir unsere Beschäftigungsprognose für den Frankfurter Bankenstandort“, sagt Ulrike Bischoff, Autorin der Studie über die Jobs am Finanzplatz Frankfurt.

Ausländische Institute bleiben

Zwar werde es am Main infolge des Brexits zusätzlich zu den bereits entstandenen 1500 Stellen bis Ende 2022 bei den Banken rund 2000 neue Arbeitsplätze geben. Das werde die mittlerweile verstärkte Konsolidierung aber nicht überkompensieren.

Von 1999 bis zum Spätsommer 2020 habe sich die Zahl der Banken in Deutschland um 53 Prozent auf aktuell mehr als 1500 reduziert. Damit sei es aber europaweit immer noch die höchste Zahl. Doch immerhin hielten Auslandsbanken am Standort Frankfurt fest – 160 sind es aktuell. Ende 2019 zählten die Banken in der Mainmetropole der Studie zufolge 64 700 Beschäftigte. Seit 2014 war sie um sechs Prozent gestiegen, vor allem wegen des erhöhten Personalbedarfs durch die Regulierung und die Digitalisierung, so Bischoff.

Außerdem habe die Ausweitung der Beschäftigung bei der Europäischen Zentralbank (EZB) eine wichtige Rolle gespielt. Allein dort habe sich die Zahl der Mitarbeiter in den vergangenen fünf Jahren um 1700 auf rund 3500 nahezu verdoppelt. „Die EZB ist in Frankfurt ein Beschäftigungsmotor.“

Mit dem Anstieg der Jobs im Frankfurter Bankensektor wird es der Studie zufolge im Laufe dieses Jahres vorbei sein. Einen leichten Zuwachs habe es möglicherweise wegen der erhöhten Kreditnachfrage durch die Corona-Pandemie gegeben. Allerdings könnten mögliche Kreditausfälle infolge der Pandemie zusätzlich zu den Niedrigzinsen und der Digitalisierung den Kostendruck bei den Banken weiter erhöhen – mit Konsequenzen auch für die Beschäftigung.

