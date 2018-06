Frankreich zu Merkels Euro-Vorschlag: «Nicht genug»

Anzeige

Vor dem EU-Reformgipfel pocht die einflussreiche Fondsgesellschaft Blackrock auf eine Neuordnung der Bankenaufsicht. «Es

ist an der Zeit, den letzten Schritt zu einer echten europäischen Bankenaufsicht zu machen und die Macht nationaler Behörden weiter einzuschränken«, sagte Blackrock-Vizechef Philipp Hildebrand dem «Spiegel». Nur so könne das Finanzsystem der Eurozone dauerhaft stabilisiert werden. Blackrock ist an allen großen börsennotierten Finanzkonzernen beteiligt, auch an der Deutschen Bank.