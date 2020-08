Fraport kündigt Jobabbau an

Frankfurt.Die Folgen der Corona-Pandemie und das weitgehende Erliegen des Passagier-Luftverkehrs haben das Ergebnis des Frankfurter Flughafenbetreibers Fraport im zweiten Quartal tief ins Minus gedrückt. Das Passagieraufkommen am größten deutschen Flughafen brach in den Monaten von April bis Juni um mehr als 94 Prozent ein.

Unter dem Strich musste das Unternehmen zwischen April und Juni einen Netto-Verlust von rund 182 Millionen Euro verbuchen nach einem Gewinn von 127 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag mit 250 Millionen Euro um 75 Prozent unter dem Wert der Vorjahresperiode.

Bis zu 4000 Stellen fallen weg

Drastische Einsparungen sind nach den Worten von Fraport-Vorstandschef Stefan Schulte damit unumgänglich: „Wir müssen unser Unternehmen verschlanken und noch effizienter aufstellen.“ Dazu gehört auch der Abbau von 3000 bis 4000 der aktuell noch 22000 Stellen am Standort Frankfurt. Dies soll vor allem über natürliche Fluktuation, den weitgehenden Verzicht auf Neueinstellungen und weitere sozialverträgliche Maßnahmen erreicht werden. Gespräche mit der Arbeitnehmervertretung laufen nach Angaben von Schulte.

Ob auch betriebsbedingte Kündigungen erforderlich sein werden, hänge wesentlich von der Umsetzung der sozialverträglichen Maßnahmen ab. Fraport steht schon seit Monaten auf der Kostenbremse. Im zweiten Quartal waren mehr als 16000 der rund 22000 Beschäftigten in Frankfurt in Kurzarbeit. Die Arbeitszeit war im Schnitt um rund 60 Prozent geringer als zu normalen Zeiten. Start- und Landebahnen waren zeitweise gesperrt, das Terminal 2 ist seit Monaten außer Betrieb.

Schulte erwartet auch für das gesamte Jahr „ein deutlich negatives“ Konzernergebnis. An allen Auslandsflughäfen des Konzerns in Europa, Lateinamerika und China sei der Passagierverkehr im zweiten Quartal ebenfalls weitgehend zum Erliegen gekommen. Allein die Beteiligung am Flughafen in der peruanischen Hauptstadt Lima verbuchte im ersten Halbjahr keinen Verlust.

Nach Angaben von Schulte sei der Tiefpunkt der Entwicklung Mitte Juni durchschritten worden. „Allerdings erholen sich die Passagierzahlen nur langsam. Aktuell liegen wir an unserem Heimatstandort auf Wochenbasis immer noch rund 79 Prozent unter dem Vorjahreswert“, sagte er.

