Frauen an der Spitze unterrepräsentiert

Friedrichshafen.Frauen kommen in den Topetagen kommunaler Unternehmen einer Studie zufolge vor allem in den Bereichen voran, die in der Corona-Pandemie von Bedeutung sind. Nach einer Auswertung der Zeppelin Universität Friedrichshafen liegt der Anteil weiblicher Führungskräfte in 69 größeren Städten im Bereich Gesundheit und Soziales im Schnitt bei gut 33 Prozent, in Krankenhäusern bei gut 25 Prozent.

Insgesamt sind Frauen im kommunalen Topmanagement weiter unterrepräsentiert. Ihr Anteil stieg verglichen mit dem Frühjahr 2019 um 0,4 Prozentpunkte auf durchschnittlich 19,7 Prozent. Spitzenreiter war Offenbach mit einem Frauenanteil von 56,5 Prozent in den Topetagen. Unter anderem in den Unternehmen der Stadt Heidelberg gab es dagegen keine weiblichen Führungskräfte. dpa

