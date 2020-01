Frauen leisten 12,5 Milliarden Stunden unbezahlter Arbeit

Frankfurt.Tendai Chauke ist nur ein Beispiel von Millionen. Sie muss sich um Wasser für die siebenköpfige Familie kümmern. In ihrem Dorf in Simbabwe heißt das: in der Trockenzeit drei bis vier Kilometer bis zur nächsten Quelle laufen und mit schwerem Eimer auf dem Kopf zurück. In der Regenzeit ist es wenigstens nur ein Kilometer. Kochen, waschen, sich um die fünf Kinder kümmern kommen dazu. Und die Arbeit auf dem Feld. Zeit für einen bezahlten Job bleibt nicht. Ihr Mann hilft Tendai im Haus nur begrenzt.

Deutlich höheres Armutsrisiko

Die Entwicklungsorganisation Oxfam verweist mit Tendai auf die oft höchst fragwürdige Situation von Frauen – nicht nur in den ärmsten und armen Ländern. „Im Schatten der Profite“ ist die Studie betitelt, die Oxfam zum Weltwirtschaftsforum vorlegt, zu dem sich ab Dienstag wie jedes Jahr im Januar die Mächtigen aus Politik und Wirtschaft im Schweizer Wintersportort Davos für vier Tage treffen.

Frauen und Mädchen leisten den Löwenteil der Haus-, Pflege- und Fürsorgearbeit. Pro Tag, schätzt Oxfam, sind es insgesamt rund 12,5 Milliarden Stunden. Das entspreche einem Gegenwert von mehr als elf Billionen Dollar pro Jahr. Arbeit, die entsprechend bezahlt werden müsste. Für die Gesellschaft sei sie in den armen wie in den reichen Ländern schließlich unersetzlich. Geld gibt es dafür trotzdem nicht. Oder Löhne und Gehälter sind viel zu gering.

Das hat Folgen. Die Kluft zwischen Männern und Frauen wird Oxfam zufolge immer größer. Frauen haben durch unbezahlte Arbeit ein deutlich höheres Armutsrisiko. Weltweit verdienten sie im Schnitt 23 Prozent weniger als Männer. Die verfügten über ein um die Hälfte höheres Vermögen. Die Altersvorsorge, wenn es sie überhaupt gibt, sei bei Frauen deutlich schlechter. Dabei arbeiten sie global im Schnitt, so die Studie, pro Tag mehr als Männer: sieben Stunden und 28 Minuten zu sechs Stunden und 44 Minuten. Männer werden für gut fünf Stunden bezahlt, Frauen nur für drei.

Die Klimakrise verschärfe die Situation. Weil es in immer mehr Gebieten nicht ausreichend Wasser gibt, müssen Frauen und Mädchen noch weitere Wege zurücklegen, um Wasser zu holen. Mehr Überschwemmungen und Dürren beeinträchtigten die Landwirtschaft.

„Diese Zahlen sind Ausdruck eines Wirtschaftssystems, das vor allem für wohlhabende Männer funktioniert“, sagt Ellen Ehmke von Oxfam Deutschland. „Weltweit erbringen Frauen und Mädchen jedes Jahr Pflege- und Sorgeleistungen, die das Vermögen der Superreichen bei Weitem übersteigen. Während die einen sich zurücklehnen und ihre Dividendenschecks zählen können, taucht die Leistung der anderen nicht einmal in einer Wirtschaftsstatistik auf.“ Hausarbeit, Pflege- und Fürsorgetätigkeiten in Familien, Haushalten und Gemeinschaften würden systematisch ausgeblendet, als unproduktiv und nicht wertschöpfend betrachtet. Auch in Deutschland gilt nach Ansicht von Oxfam: Wer pflegt, verliert. Die Einkommen von Frauen seien auch deshalb im Schnitt 21 Prozent niedriger als die von Männern – die größte Kluft in Europa. Über das gesamte Lebenseinkommen gerechnet steige die Lücke auf 49 Prozent.

Weitere Folge laut Oxfam: Im Alter liegt die Durchschnittsrente von Frauen in Deutschland um die Hälfte unter der von Männern. In keinem anderen Industrieland ist das Verhältnis so krass. Oxfam zufolge nimmt auch der Abstand zwischen Arm und Reich weltweit zu. An der Spitze stünden Statistiken zufolge 2153 Personen mit einem Vermögen von jeweils mehr als einer Milliarde Dollar. Dagegen müssen laut Weltbank 736 Millionen Menschen von weniger als 1,90 Dollar pro Tag leben.

Ruf nach Investitionen

Auch in Deutschland sei die Vermögensungleichheit hoch. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat für 2017 errechnet, dass die ärmere Hälfte der Bevölkerung nur über 1,3 Prozent des Gesamtvermögens verfügt, die reichsten zehn Prozent über 56 Prozent, die fünf wohlhabendsten Menschen und Familien in Deutschland sogar über mehr als die ärmere Hälfte der Bevölkerung.

Oxfam fordert für die Menschen „im Schatten der Profite“ massive Investitionen in die öffentliche Infrastruktur – in den ärmeren Ländern in Wasserleitungen und regenerative Energien. Damit würden Frauen und Mädchen entlastet. In den reichen Staaten gehe es unter anderem um die gerechtere Verteilung von Erziehungs- und Betreuungszeiten und mehr Bildungsangebote.

Die notwendigen Aufwendungen sind nach Ansicht von Oxfam weltweit finanzierbar. Allein in Steueroasen würden geschätzt 7,6 Billionen Dollar versteckt. Über eine Vermögenssteuer von nur 0,5 Prozent könnten weltweit bis zu 117 Millionen Jobs in Pflege, Bildung und Gesundheit geschaffen werden. Tendai würde schon eine einfache Wasserleitung helfen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.01.2020