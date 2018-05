Frauen scheuen das Risiko

Anzeige

Frankfurt.Frauen gehen weniger Risiken ein, wenn es um das Geldanlegen geht, und setzen seltener auf Aktien als Männer. Aber wenn sie an der Börse aktiv sind, dann nicht weniger erfolgreich als das männliche Geschlecht. Das sind zentrale Ergebnisse der Studie „Frauen als Anleger – Sparen Frauen anders als Männer?“, die die ING DiBa und das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) gestern in Frankfurt vorstellten.

Die Experten kommen zu dem Schluss, dass drei Viertel aller Frauen nicht bereit sind, bei der Geldanlage Risiken einzugehen – bei den Männern sind es 63 Prozent. Nur ein Prozent der Frauen bekennen sich dazu, auch mal zu zocken, um am Kapitalmarkt mehr verdienen zu können. Ein Viertel der Frauen nimmt durchschnittliche Risiken hin, weiß aber, dass dann auch der Ertrag meist nur durchschnittlich ausfällt. Für die Studie wurden Daten der Bundesbank sowie der ING Diba ausgewertet.

Generell zeigt sich, so ZEW-Forscher Martin Weber, dass Frauen aufgrund dieser Prämissen am Kapitalmarkt weniger aktiv sind als Männer. „Wenn Frauen in Wertpapiere investieren, dann mit einem Anteil von 74 Prozent am liebsten in Fonds“, sagt Weber, der einen Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Finanzwirtschaft und Bankbetriebslehre an der Universität Mannheim innehat und in der Forschung mit dem ZEW kooperiert.