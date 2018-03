Frauen selten Selbstständige

Anzeige

Berlin.Immer mehr Frauen wollen nach einer noch unveröffentlichten Untersuchung des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) ein eigenes Unternehmen gründen. Probleme insbesondere bei der Vereinbarkeit von Familie und Job lassen am Ende aber viele davor zurückschrecken.

Der Untersuchung zufolge, die dieser Zeitung vorliegt, zeigten bei den Gründerberatern der bundesweit 79 Industrie- und Handelskammern (IHKs) zuletzt rund 80 000 Frauen pro Jahr Interesse an einer Selbstständigkeit. Damit machen sie fast die Hälfte aller Gründungsinteressierten bei den IHKs aus. Der Anteil der tatsächlichen Geschäfts- oder Firmengründungen durch Frauen liegt aber nur bei knapp 30 Prozent pro Jahr. 70 Prozent der Gründer sind Männer.

„Viele Frauen gehen den Schritt in die Selbstständigkeit dann doch nicht. Kerngrund sind häufig Schwierigkeiten bei der Vereinbarkeit von Familie und Vollzeittätigkeit“, sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer dieser Zeitung. Dabei verliert die deutsche Wirtschaft auf diese Weise offenkundig viel Potenzial. So gibt etwa die Hälfte der Gründerberater an, dass Frauen ihre unternehmerischen Fähigkeiten realistischer einschätzen als Männer.