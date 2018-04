Fremde Investoren kassieren deutsche Dividenden

Anzeige

Nach Angaben von Ernst&Young Geschäftsführer Mathieu Meyer hat das Interesse ausländischer Anleger an den 30 deutschen Dax-Konzernen im letzten Jahrzehnt deutlich zugenommen, auch wegen der Globalisierung und der Erfolge der Firmen jenseits der Grenze.

Bezogen auf 22 der 30 Konzerne ist die Quote ausländischer Eigentümer von 45 Prozent im Jahr 2005 auf 57 Prozent im vergangenen Jahr gestiegen. Der hohe Auslandsanteil, so Meyer, habe auch Einfluss auf die Strategie der Firmen. Dies beschleunige den Transformationsprozess der Unternehmen und verstärke ihre internationale Ausrichtung. „Sie steigern ihre Flexibilität und ihre Handlungsfähigkeit in einer sich rasant verändernden Weltwirtschaft.“ Viele Dax-Konzerne seien Weltunternehmen mit Hauptsitz in Deutschland, da sei ein steigender Einfluss internationaler Investoren nur logisch.

