FrieslandCampina: Abbau in Heilbronn

Heilbronn.Im Zuge seines angekündigten Stellenabbaus will das Molkereiunternehmen FrieslandCampina nach Gewerkschaftsangaben an seinem Sitz in Heilbronn 105 Stellen abschaffen. Davon betroffen seien Beschäftigte im Heilbronner Produktionswerk, in dem beispielsweise Joghurt und Pudding hergestellt werden, teilte die Gewerkschaft NGG mit. Das Unternehmen hatte tags zuvor angekündigt, dass in Heilbronn und Köln insgesamt 195 Stellen wegfallen sollen. Wie viele Jobs davon auf welchen Standort entfallen, ließ eine Sprecherin auf Anfrage weiter offen. Das Unternehmen begründete den Stellenabbau damit, dass man die Kosten senken und sich stärker auf Wachstumsbereiche konzentrieren wolle. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.11.2020