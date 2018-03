Frische Lebensmittel, Defizite beim Datenschutz

Anzeige

Den Datenschutz monierte die Organisation bei allen Anbietern. So gebe es in den Datenschutzerklärungen bei allen Lieferdiensten Mängel. Zudem würden sämtliche Online-Shops die Geburtsdaten erheben, obwohl das für den Kauf nicht nötig sei, sagte Molling. Zusammen mit den teils massiv eingesetzten Trackern bezahlten die Kunden so auch mit ihren Daten, die gerade bei Ernährungsgewohnheiten gute Rückschlüsse auf die Person zuließen.

„Der Online-Lebensmittelhandel befindet sich noch in den Kinderschuhen“, sagte Rücker. Neben den großen Vollsortimentern gebe es viele kleine Nischen-Anbieter. Foodwatch fordert deshalb eine bessere Kontrolle. Dafür müsse die Zuständigkeit für die Überwachung von Ländern und kommunalen Behörden auf den Bund übertragen werden, sagte Rücker: „Im Onlinehandel besteht ein echtes Kontrolldefizit, weil die Lebensmittelüberwachung nicht zeitgemäß aufgestellt ist.“

Einer Studie des Bundesverbands Digitale Wirtschaft zufolge hat ein Drittel der Menschen in Deutschland (33 Prozent) schon einmal online Lebensmittel gekauft. 32 Prozent haben dies noch nicht getan, können es sich aber vorstellen. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 09.03.2018