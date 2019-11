Frittenstreit mit Kolumbien – EU bittet WTO um Hilfe

Brüssel.Im Streit um kolumbianische Zölle auf Tiefkühl-Fritten aus Deutschland, Belgien und den Niederlanden hat die EU die Welthandelsorganisation WTO eingeschaltet. Das Land habe auf zahlreiche Aufforderungen, die ungerechtfertigten Zölle aufzuheben, nicht reagiert, sagte EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström am Freitag in Brüssel. Deswegen sei nun ein Streitbeilegungsverfahren bei der WTO gestartet worden. Nach Angaben der EU betreffen die Zölle 85 Prozent der EU-Exporte von Tiefkühl-Pommes in das südamerikanische Land im Wert von mehr als 19 Millionen Euro pro Jahr. Wenn Kolumbien und die EU ihren Streit nicht beilegen können, kann die EU ein unabhängiges WTO-Urteil anfordern und wäre in der Lage, Vergeltungszölle auf Importe aus Kolumbien zu verhängen. dpa (Bild: dpa)

