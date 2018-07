„Frühling ist ausgefallen“

Anzeige

Hoffmann: Der traditionelle Schlussverkauf beginnt zwar erst am kommenden Montag. Aber in der Mannheimer Innenstadt zum Beispiel sind Aktionen mit hohen Nachlässen von über 50 Prozent auf Sommermode schon voll im Gange.

Warum die hohen Nachlässe, bei der Hitze momentan müsste doch die Nachfrage nach Sommermode von allein steigen?

Hoffmann: In der Metropolregion Rhein-Neckar, die sich ja über drei Bundesländer erstreckt, ist es immer eine Herausforderung, die unterschiedlichen Wünsche der Kunden zu bedienen: In Rheinland-Pfalz zum Beispiel fängt die Schule jetzt schon wieder an, dort orientieren sich die Kunden schon eher Richtung Herbst. Dagegen gehen in Baden-Württemberg die Sommerferien jetzt erst los. be (BILD: Tröster)

© Mannheimer Morgen, Montag, 30.07.2018