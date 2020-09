Führungsetage leert sich

Frankfurt.Statt einen neuen Vorstandschef oder eine neue Vorstandschefin präsentieren zu können, laufen Hans-Jörg Vetter, dem neuen Aufsichtsratschef der Commerzbank, derzeit die Top-Managerinnen und Vorstände weg. Nachdem am Mittwoch Frauke Hegemann, die Chefin der Commerzbank-Tochter Comdirect, ihren Abschied bekannt gegeben hatte, verkündete am Donnerstag auf der Strategie-Sitzung von Aufsichtsrat und Vorstand Michael Mandel seine Demission.

Einvernehmlich habe man sich auf sein Ausscheiden zum 30. September geeinigt, teilte die Bank mit. Mandel war im Führungsgremium für das wichtige Privat- und Unternehmerkundengeschäft verantwortlich. Sowohl die Privatkunden-sparte als auch Comdirect hatten sich in den letzten Jahren gut entwickelt, jedes Jahr ihre Kundenzahl in sechsstelliger Höhe gesteigert und vor allem dafür gesorgt, dass die Bank heute rund 11,5 Millionen Kunden zählt. Die Sparte war zudem trotz der Folgen der Corona-Pandemie deutlich profitabel.

Hegemann hat die Leitung der Comdirect erst Anfang des Jahres übernommen. Das Institut wird aber zum Jahresende komplett in die Commerzbank integriert und verliert seine Eigenständigkeit. Zuletzt war darüber spekuliert worden, dass Hegemann in die Führungsetage der Commerzbank einziehen würde. Jetzt will sie sich nach eigenen Angaben neuen beruflichen Herausforderungen stellen.

Investoren machen Druck

Wohin es den 53-jährigen Mandel zieht, ist unklar. Angeblich gehen seine und die Vorstellungen der Großaktionäre, allen voran das Bundes, der 15,5 Prozent der Anteile hält, und des US-Finanzinvestors Cerberus (fünf Prozent) deutlich auseinander. Er war enger Vertrauter von Noch-Vorstandschef Martin Zielke und galt auch als möglicher Kandidat für den Vorsitz der Commerzbank. Der gebürtige Bremer und gelernte Bankkaufmann kam nach Stationen bei der Dresdner Bank 2002 zur Commerzbank, wo er sich von Anfang an um das Privatkundengeschäft kümmerte.

Er zeigte sich immer wieder als Anhänger der Filialstrategie. Letztlich aber musste auch er dem Druck von Investoren und der zunehmend schwierigen Lage nachgeben. Angeblich hat Mandel selbst deshalb für massive Einschnitte bei den derzeit noch rund 1000 Filialen plädiert.

