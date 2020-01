Führungswechsel bei Hays

Mannheim.Dirk Hahn (51, Bild) führt seit diesem Monat die deutsche Hays AG mit Sitz in Mannheim. Der Manager ist seit 2008 Mitglied im Vorstand, seine Karriere bei Hays begann er schon 1997. Der neue Vorstandsvorsitzende folgt auf Klaus Breitschopf (51), der nach mehr als zehn Jahren an der Spitze in den Ruhestand wechselt. Gründe für diesen Schritt wurden nicht genannt.

