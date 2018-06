Fünf weitere Jahre für Volz

Anzeige

Mannheim.Der Aufsichtsrat der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) hat Christian Volz als Kaufmännischen Geschäftsführer für fünf weitere Jahre bestätigt. Das teilte das Unternehmen nun mit. Volz’ neuer Vertrag läuft von September 2019 bis August 2024. „Ich werde in den kommenden fünf Jahren alles dafür tun, dass wir unser Versprechen ,Mit gutem Gefühl unterwegs’ einlösen – nicht nur gegenüber unseren Fahrgästen, sondern auch gegenüber unseren über 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“, sagte Volz laut Mitteilung. Die Geschäftsführung der rnv besteht neben dem Kaufmännischen Geschäftsführer Volz noch aus Martin in der Beek, der seit 2007 als Technischer Geschäftsführer in Mannheim arbeitet.

Ausgebildeter Straßenbahnfahrer

Der neue und alte Käufmännische Geschäftsführer Volz, Jahrgang 1969, ist seit 2014 in seiner Funktion für das Unternehmen tätig. Verbunden ist der geborene Ludwigshafener dem öffentlichen Nahverkehr in der Region jedoch bereits wesentlich länger: Während seines Betriebswirtschafts-Studiums an der Uni Mannheim absolvierte er eine Ausbildung zum Stadtbahnfahrer bei der damaligen Mannheimer Verkehrs AG. jwd