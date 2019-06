„Für die Wirtschaft im Land darf kein Nachteil entstehen“

Stuttgart.Kaum ein anderes Land bereitet der deutschen Außenpolitik so viel Kopfzerbrechen wie Russland. Die Beziehungen sind nicht nur wegen des Kriegs in der Ost-Ukraine angespannt – das Pipelineprojekt North Stream 2 etwa verärgert sogar internationale Partner Deutschlands. Die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) besucht Russland seit gestern mit einer Unternehmerdelegation. Aus ihrer Sicht spricht mehr für eine Reise als dagegen.

Frau Hoffmeister-Kraut, wie viel Mut braucht es, um als baden-württembergische Wirtschaftsministerin gemeinsam mit Unternehmen nach Russland zu reisen?

Nicole Hoffmeister-Kraut: Russland ist ein bedeutender globaler Akteur und ein wichtiger Wirtschaftspartner von Baden-Württemberg. Deshalb haben wir entschieden, dass wir eine Art Neuanfang starten wollen. Dieser Wunsch aus der Wirtschaft war da, und wir wollen damit nach Russland, aber auch an die heimische Wirtschaft ein Signal senden, dass wir trotz der politischen Schwierigkeiten daran interessiert sind, die teilweise über Jahrzehnte gewachsenen Beziehungen weiter zu pflegen und miteinander im Gespräch zu bleiben.

Wer Geschäfte mit Russland machen will, begibt sich in einen Dschungel von internationalen Sanktionen. Vergangenes Jahr sahen sich bei einer Umfrage 80 Prozent der deutschen Unternehmen „mittelstark bis sehr stark davon betroffen“. Das muss doch jede baden-württembergische Firma abschrecken.

Hoffmeister-Kraut: Trotz der bestehenden Herausforderungen bietet der russische Markt aber nach wie vor gute Chancen. Das Potenzial ist da und der russische Markt bietet hohe Gewinnmargen. Nicht umsonst sind Konzerne wie SAP, Bosch oder ZF und viele weitere große baden-württembergische Unternehmen in Russland vertreten, Deutschland ist für das Land nach China der wichtigste Handelspartner. Bei den baden-württembergischen Auslandsmärkten liegt Russland auf Rang 16. Für uns ist es wichtig, die Beziehungen auf wirtschaftlicher Ebene wieder stärker zu intensivieren.

Auf dem Programm Ihrer Reise stehen auch Treffen mit der Sberbank und dem Autokonzern GAZ Group. Beide Unternehmen sind mit Sanktionen der EU beziehungsweise der USA belegt. Was versprechen Sie sich von diesen Gesprächen?

Hoffmeister-Kraut: Die größte russische Bank Sberbank ist ein Treiber der Digitalisierung im Land und hat auch stark an der Ausarbeitung von Russlands Strategie zur Künstlichen Intelligenz mitgewirkt. An diesen wichtigen Zukunftsthemen haben wir großes Interesse. Was die Automobilindustrie als eine unserer starken Kernbranchen angeht, so ist es für uns natürlich auch immer wichtig zu sehen, wo die Industrie in anderen Ländern steht und welche Strategien sie verfolgt. Generell zählt, die Beziehungen nicht komplett abreißen zu lassen, andere Länder tun das auch nicht. Für die baden-württembergische Wirtschaft darf kein Nachteil entstehen, denn man muss hier auch langfristig denken.

Der Anteil von Russland am baden-württembergischen Außenhandel lag zuletzt bei 1,4 Prozent, die Exporte sind nach dem Höchststand 2012 deutlich gesunken. Wie wollen Sie die Wirtschaftsbeziehungen wieder verbessern?

Hoffmeister-Kraut: Unternehmen der russischen Automobilzulieferindustrie stehen häufig vor der Herausforderung, Produkte oder Komponenten nicht vor Ort in ausreichender Quantität oder Qualität einkaufen zu können. Unsere baden-württembergischen Zulieferer könnten diese Nachfrage bedienen. Aktuell bestehen allerdings Barrieren, insbesondere für kleinere und mittlere Unternehmen. Das sind neben der oft nicht ausreichenden Planungssicherheit verschiedene Handelshindernisse, etwa was Zulassungen oder Sondersteuern auf einzelne Komponenten angeht. Diese Maßnahmen verteuern deutsche Produkte. Das werde ich thematisieren. Zudem hat Russland zwischen 2014 und 2018 insgesamt 380 protektionistische Maßnahmen ergriffen, 232 davon waren gegen deutsche Wirtschaftsinteressen gerichtet. Auch diesbezüglich werden wir für Erleichterungen und Abschwächungen werben.

Und warum ist gerade jetzt der richtige Zeitpunkt dafür?

Hoffmeister-Kraut: Wir sehen, dass wieder größeres Interesse aus der baden-württembergischen Wirtschaft heraus entstanden ist. Durch die großen Investitionen etwa von Daimler in einen neuen Produktionsstandort sowie von Automobilzulieferern entwickelt sich zusätzliches Potenzial. Es entsteht ein Netzwerk, an dem auch Firmen aus dem Land teilhaben wollen. Und ich stelle fest, dass das Interesse und die Bereitschaft zum Dialog auch auf russischer Seite wieder zunehmen. Uns erwarten wirklich hochkarätige Gesprächspartner – sowohl auf politischer Ebene als auch vonseiten der Unternehmen.

In welchen Branchen besteht das größte Potenzial für baden-württembergische Unternehmen?

Hoffmeister-Kraut: Grundsätzlich natürlich bei unseren Kernbranchen, dem Mobilitätsbereich und dem Maschinen- und Anlagenbau. Aber übergreifend über alle Branchen bietet die Digitalisierung großes Potenzial. Die Digitalisierung des Landes treibt neben der Sberbank auch der russische Internetkonzern Yandex stark voran, unter anderem durch Investitionen in Forschung und Entwicklung beim autonomen Fahren. Da sehen wir momentan einen richtigen Schub.

Konzerne wie SAP oder der Autozulieferer SEW aus Bruchsal haben in Russland Fuß gefasst. Aber hat ein Mittelständler überhaupt Chancen, sich auf dem schwierigen Markt zu positionieren?

Hoffmeister-Kraut: Ja, der Mittelstand steht vor besonderen Herausforderungen, etwa was staatliche Regulierung und die russische Protektionismus- und Lokalisierungspolitik angeht. Von den Steuervergünstigungen bei langfristigen Investitionsprojekten kann unser Mittelstand wegen des sogenannten Sonderinvestitionsvertrags bislang nicht profitieren. Russland hat diesen Vertrag auf den Weg gebracht, um die heimische Wirtschaft anzukurbeln. Durch ihn werden Investitionen im Land subventioniert und er setzt für ausländische Unternehmen gewisse Rahmenbedingungen. Die größte Herausforderung gerade für kleine und mittlere Unternehmen ist, dass sie diese Planungssicherheit in einigen Bereichen eben nicht vorfinden. Zudem legt der Vertrag aktuell einen Investitionsschwellenwert von 10,3 Millionen Euro fest – ein Betrag, den viele baden-württembergische Unternehmen nicht realisieren können.

Wie wollen Sie den Mittelstand unterstützen?

Hoffmeister-Kraut: Russland hat zwar bereits entschieden, den Sonderinvestitionsvertrag zu erneuern und auf die Schwellensumme zu verzichten, dies aber noch nicht umgesetzt. Dafür, dass dies möglichst schnell erfolgt, werde ich werben. Auch versteckte Sondersteuern auf importierte Fahrzeuge, Regelungen im öffentlichen Beschaffungswesen, die unsere Unternehmen benachteiligen und russischen Anbietern Preisvorteile verschaffen, möchte ich ansprechen.

Russland wird für seine Innen- und Außenpolitik international vielfach kritisiert, die Unterstützung für den syrischen Präsidenten Assad ist nur ein Streitpunkt unter vielen. Wie lassen sich Wirtschaftsbeziehungen aus Ihrer Sicht vor diesem Hintergrund rechtfertigen?

Hoffmeister-Kraut: Entscheidend ist, im Gespräch zu bleiben. Selbstverständlich verurteile ich die Verletzungen des Völkerrechts und den Krieg in der Ost-Ukraine scharf und fordere eine Umsetzung des Minsker Abkommens. Die EU hat mit den Sanktionen gegen Russland ein deutliches und richtiges Zeichen gesetzt. Bei allen Schwierigkeiten auf politischer Ebene, die ich auch kritisiere, hoffe ich dennoch, dass es irgendwann wieder zur Entspannung kommt. Wir haben aber auch ein Interesse daran, dass wir jenseits dieser Thematik vernünftige Wirtschaftsbeziehungen mit Russland entwickeln. Und wenn man überhaupt nicht mehr miteinander spricht, wäre das noch einmal ein enormer Einschnitt, der die Eskalationsspirale nur noch weiterdreht.

Die Alternative wäre, auf Geschäfte mit einem politisch und moralisch fragwürdigen Partner zu verzichten …

Hoffmeister-Kraut: Der gute Kontakt zu Russland ist für Deutschland langfristig wichtig. Allein schon durch die geografische Nähe ist Russland für uns in Europa ein relevanter Partner – auch wenn man die Gesamtzusammenhänge bedenkt, zum Beispiel was die Versorgung mit Öl und Gas angeht. Das sind gewachsene Strukturen, von denen beide Seiten profitieren. Deshalb wird es von der russischen Politik und Wirtschaft enorm wertgeschätzt, dass auch Baden-Württemberg die Beziehungen wieder neu belebt.

Das Interview wurde persönlich geführt und Nicole Hoffmeister-Kraut zur Abstimmung vorgelegt.

