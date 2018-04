Für jeden Innogy-Anteil 38,40 Euro

Anzeige

Essen.Bei der Zerschlagung der RWE-Tochter Innogy sind jetzt deren Aktionäre am Zug. Der Energiekonzern EON hat gestern sein Übernahmeangebot für ihre Aktien veröffentlicht. EON will den Aktionären, die rund 23 Prozent des Innogy-Kapitals halten, 38,40 je Aktie zahlen. Die Annahmefrist endet am 6. Juli.

Hintergrund des Angebots ist der Plan von EON und RWE, ihre Geschäfte komplett neu zu ordnen. Dazu will EON im ersten Schritt Innogy übernehmen. Anschließend soll es einen umfangreichen Tausch von Geschäftsaktivitäten und Vermögenswerten zwischen EON und RWE geben. Am Ende will EON sich ganz auf die Energienetze und das Endkundengeschäft konzentrieren. RWE würde zu einem reinen Stromproduzenten aus konventionellen und erneuerbaren Energien. Außerdem soll RWE mit knapp 16,7 Prozent an EON beteiligt werden. EON erwartet den Vollzug des Übernahmeangebots nicht vor Mitte 2019.

Zwei Wochen Entscheidungszeit

Aktionärsvertreter haben empfohlen, das Angebot vorerst nicht anzunehmen. Nach Abschluss eines Beherrschungsvertrags zwischen EON und Innogy könne ein Abfindungsangebot durchaus höher ausfallen. EON-Finanzchef Marc Spieker widersprach solchen Erwartungen: „Die Aussicht, wir würden am Ende noch etwas drauflegen, ist extrem gering“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.