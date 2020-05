„Für Schüler kann sich eine Initiativbewerbung lohnen“

Mannheim.Schnuppertage, Ausbildungsmessen, Bewerbungsgespräche: Für viele Schulabgänger läuft in diesen Wochen normalerweise die Suche nach einer Lehrstelle auf Hochtouren – oder ist schon auf der Zielgeraden. Doch durch die Corona-Krise fallen Veranstaltungen wie Last-Minute-Lehrstellenbörsen oder Berufsberatungstage in Schulen aus. Wo gibt es Unterstützung bei der Suche? Und bilden die Unternehmen trotz Corona-Krise überhaupt aus? Ein Überblick:

Bietet die regionale Wirtschaft wegen der Corona-Krise dieses Jahr weniger Ausbildungsplätze?

Zumindest viele große Unternehmen stellen 2020 genauso viele neue Lehrlinge ein wie in den Vorjahren. Das hat eine Umfrage dieser Redaktion unter mehr als 30 Konzernen ergeben. Bei nahezu allen ist die Zahl der Lehrstellen stabil geblieben – viele haben ihre Plätze für dieses Jahr allerdings schon vergeben. Das gilt für Südzucker, Siemens, John Deere, die VR Bank Rhein-Neckar, Fuchs Petrolub, Bilfinger und Daimler in Mannheim, ebenso wie für Freudenberg in Weinheim, AbbVie in Ludwigshafen und die Firma Wittenstein im Main-Tauber-Kreis.

Wie sieht es bei kleineren Unternehmen aus?

Das ist schwer absehbar. „Ein Großteil der Betriebe kann trotz Corona arbeiten. Diese Firmen brauchen Fachkräfte, und wir gehen davon aus, dass sie auch dieses Jahr Auszubildende einstellen“, sagt Detlev Michalke, Sprecher der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. Offen sei, wie es bei Betrieben aussehe, die zuletzt geschlossen bleiben mussten. „Die brauchen wieder Boden unter den Füßen.“ Harald Töltl, Geschäftsführer Berufsbildung bei der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar, rechnet damit, dass dieses Jahr weniger Ausbildungsplätze in der Region angeboten werden. „Wir werden durch die Corona-Krise ganze Betriebe verlieren oder Firmen haben nicht mehr genügend Personal, um auszubilden. Ich glaube deshalb, es wird sehr, sehr schwer, an das Vorjahresniveau heranzukommen.“

Wie viele offene Lehrstellen gibt es noch?

Nach Angaben von Denny Krupp, Sprecher der Agentur für Arbeit Mannheim, sind die Arbeitsagenturen in Baden-Württemberg im Moment dabei, das aktuelle Ausbildungsplatzangebot zu prüfen. „Wir schreiben alle Firmen, die offene Lehrstellen bei uns gemeldet haben an und fragen, ob die Plätze weiter bestehen“, sagt er. Bei den Kammern haben sich noch keine Betriebe gemeldet, um angezeigte Lehrstellen zurückzuziehen. In der Lehrstellenbörse der Handwerkskammer waren zuletzt rund 200 offene Plätze gemeldet, bei der IHK knapp 580.

Laden Firmen überhaupt zu Bewerbungsgesprächen ein?

Ja, in vielen Fällen laufen sie allerdings am Telefon oder per Video ab – beispielsweise bei der Pfälzer Baumarktkette Hornbach oder dem Mannheimer Pharmahändler Phoenix. Erst in einem zweiten Schritt gibt es gegebenenfalls einen persönlichen Termin. Beim Hygienepapierhersteller Essity wird der Bewerbertag durch Skype-Gespräche ersetzt, der Pharmakonzern Roche führt ebenfalls Interviews per Video. Bei der Sparkasse Rhein-Neckar Nord gibt es Bewerbungsgespräche mit Abstand und Mundschutz.

Bei kleineren Firmen könnte sich die Bewerbungsphase dieses Jahr verzögern, glaubt IHK-Experte Töltl. „Im Handel sind viele im Moment mit der Wiederöffnung beschäftigt.“ Es sei möglich, dass die Ausbildung teils später starte als im September.

Was kann ich tun, wenn ich noch keinen Ausbildungsplatz habe?

Die Agenturen für Arbeit richten derzeit Hotlines für Schulabgänger ein. „Wir wären eigentlich gerade in der Hochphase der Berufsberatung an Schulen“, sagt Agentur-Sprecher Krupp. Zu normalen Zeiten würde sich das 20-köpfige Team der Mannheimer Arbeitsagentur verstärkt auf diejenigen in den Abschlussklassen konzentrieren, die noch keine Lehrstelle oder keinen Studienplatz haben. „Das ist natürlich vor Ort viel leichter, weil die Berater dort einen Überblick haben, welche Schüler noch nichts haben. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Lehrkräften werden Jugendliche identifiziert, die gezielt Unterstützung benötigen“, sagt Krupp. „Das ist im Moment eine unserer größten Sorgen: An solche Jugendliche kommen wir gar nicht ran, weil sie nicht in der Schule sind.“

„Wer jetzt noch nichts hat, sollte auf keinen Fall den Kopf in den Sand stecken und glauben, dass er sowieso nichts findet“, bekräftigt Töltl. So könne es sich für Jugendliche lohnen, eine Initiativbewerbung an Unternehmen zu schicken. „Viele Betriebe haben im Moment nicht die Zeit, selbst auf klassischem Wege nach Lehrlingen zu suchen. Da greifen manche gerne eine Bewerbung auf, die bei ihnen auf den Schreibtisch flattert“, sagt er. Zudem lohne es sich, immer wieder nach Angeboten in der Lehrstellenbörse zu suchen. Handwerkskammer-Sprecher Michalke rät zudem zu Flexibilität: Jugendliche sollten sich auch kleine Betriebe anschauen, da bieten sich oft tolle Chancen“, sagt er.

