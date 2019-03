Für starken Sozialstaat

Wiesbaden.Er gilt als Kritiker strenger Sparpolitik und sorgte schon vor seiner Ernennung zum Wirtschaftsweisen für Diskussionen: Achim Truger folgt auf Peter Bofinger im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (Wirtschaftsweise). Der gewerkschaftsnahe Ökonom sieht den Staat vor allem in wirtschaftlichen Schwächephasen gefragt, um die Konjunktur anzukurbeln, notfalls auch mit Schulden.

„Nicht dagegen ansparen“

„Noch ist unklar, ob wir uns auf eine wirkliche Krise zubewegen oder ob es sich nur um eine leichte Abkühlung handelt“, sagte Truger (49) mit Blick auf die aktuelle Konjunkturlage in Deutschland. „Entscheidend ist, dass die Regierung nicht dagegen anspart.“ Öffentliche Investitionen sollten ausgeweitet und verstetigt werden. Auf dauerhafte Steuersenkungen sollte die Regierung dagegen verzichten.

Nominiert für den Posten in dem Beratergremium der Regierung wurde der Familienvater von den Gewerkschaften. Die dritte Amtszeit des Würzburger Ökonomen Bofinger auf dem Gewerkschaftsticket war ausgelaufen. Eine Stärkung des Sozialstaates hält Truger grundsätzlich für sinnvoll. „Wenn man die Menschen besser vor Risiken absichert, stabilisiert das Wirtschaft und Gesellschaft.“ Zur Gegenfinanzierung schlägt Truger Steuererhöhungen für Besserverdienende vor.

Der Vorschlag, den Ökonomen in den Sachverständigenrat aufzunehmen, sorgte allerdings für Wirbel. So äußerten sich die Wirtschaftsweisen Isabel Schnabel und Lars Feld nach Bekanntwerden der Personalie kritisch. Für Truger, der zum 1. April einen Ruf als Professor für Sozioökonomie mit Schwerpunkt Staatstätigkeit und Staatsfinanzen an die Universität Duisburg-Essen erhalten hat, dürfte der Start in dem Beratergremium also nicht ganz einfach werden. dpa

