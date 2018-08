Fuest führt Ökonomen-Verband

München.Clemens Fuest (50, Bild) ist neuer Präsident des renommierten International Institute of Public Finance (IIPF). Fuest, auch Leiter des Instituts für Wirtschaftsforschung (ifo) in München und zuvor Chef des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), ist bis 2021 gewählt. Das IIPF ist der Weltverband der Finanzwissenschaftler – jener Volkswirte, die sich mit der Rolle des Staates in der Marktwirtschaft beschäftigen. Regelmäßig kommen rund 500 Ökonomen zusammen, um ihre Forschungsergebnisse zu diskutieren. Der Verband wurde 1937 gegründet. Gewählt worden war Fuest schon im vergangenen Jahr, nun beginnt die Präsidentschaft offiziell. jung

