Fundament der Stabilität

Berlin.Die deutsche Wirtschaft steht trotz aller Einschränkungen in der Krise nicht vollständig still. Nach einer Analyse des Instituts Prognos sind verschiedene Branchen momentan kaum oder nicht wesentlich betroffen. „Sie bilden damit das Fundament für Stabilität im aktuellen Ausnahmezustand“, heißt es in der Untersuchung. Mehr als 40 Prozent der Beschäftigten seien dort tätig. Diese Branchen stünden insgesamt für knapp 40 Prozent der Bruttowertschöpfung in Deutschland.

Stabilitätsanker sind aus Prognos-Sicht vor allem das Gesundheits- und Sozialwesen, der Bereich öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung sowie Erziehungs- und Unterrichtswesen. Zwar sind die Bildungseinrichtungen in Deutschland geschlossen, die Arbeit gehe aber vielerorts, dezentral und online, unvermindert weiter. Auch im Baugewerbe beobachtet Prognos derzeit noch keine signifikanten Kriseneffekte. Diese Bereiche stehen für gut 21 Prozent der Bruttowertschöpfung und fast 30 Prozent der Erwerbstätigen. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 07.04.2020