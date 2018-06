Fundament für den Erfolg

Anzeige

Zum 70. Jahrestag der Wirtschafts- und Währungsreform hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) die Soziale Marktwirtschaft gestern bei einem Festakt im Bundeswirtschaftsministerium als „das Fundament des wirtschaftlichen Erfolgs unseres Landes“ gewürdigt. Sie verwies aber auf Herausforderungen durch die Digitalisierung. Es sei nicht gegeben, dass Deutschland bei Innovationen immer vorn sei. Bei der künstlichen Intelligenz zum Beispiel sei Deutschland nicht an der „Spitze der Bewegung“. Dies könne auch Auswirkungen auf die Soziale Marktwirtschaft haben.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sagte, die Soziale Marktwirtschaft müsse nicht neu erfunden werden, sie habe sich bewährt. Es gebe aber Herausforderungen etwa durch die Digitalisierung. In vielen Bereichen hätten amerikanische und asiatische Firmen die Nase vorne. Deutschland müsse auch in der digitalen Welt das Land der Tüftler und Erfinder bleiben. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sagte, die Soziale Marktwirtschaft könne nur dann bewahrt werden, wenn in Europa gemeinsam agiert werde. Die geplanten Reformen in der EU müssten beherzt angegangen werden.

Reform benötigt Erneuerung

Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer nannte die Soziale Marktwirtschaft eine Erfolgsgeschichte. Sie brauche aber eine Erneuerung im 21. Jahrhundert mit mehr Freiheit für die deutsche Wirtschaft, mehr Flexibilität in der Arbeitswelt und mehr Bildungschancen. DGB-Chef Hoffmann sagte, aus Sicht der Gewerkschaften seien Tarifautonomie, betriebliche Mitbestimmung und soziale Sicherung zentrale Elemente der Sozialen Marktwirtschaft. „Aber die Tarifbindung erodiert, immer mehr Arbeitgeber begehen Tarifflucht.“ dpa