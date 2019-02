Furcht vor Autozöllen herrscht auf beiden Seiten des Atlantiks

WASHINGTON.Aus seiner Haltung zu ausländischen Autos hat Donald Trump nie einen Hehl gemacht. Er wolle die Einfuhr so lange verteuern, „bis kein Mercedes-Modell mehr die Fifth Avenue herunterrollt“, soll er im vorigen April dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron gesagt haben. Im Juni kündigte er per Twitter Zölle für Importautos an: „Baut sie hier!“ Und im Dezember drohte er: „Ich bin ein Zoll-Mann!“

Seit Sonntagabend liegt ein Bericht des US-Handelsministeriums auf Trumps Schreibtisch, der ihm die nötige Handhabe für die Verhängung von Autozöllen wegen einer angeblichen Gefährdung der US-Sicherheit geben dürfte. Das Papier ist geheim, das Weiße Haus äußerte sich am gestrigen Feiertag in den Staaten zunächst nicht dazu. Wann genau die Einschätzung des Ministeriums offiziell verkündet wird, war offen.

Vertritt das Ressort tatsächlich die Sicht, dass europäische Autos und Autoteile die nationale Sicherheit gefährden, könnte Trump binnen 90 Tagen entscheiden, ob er Sonderzölle erheben will. Ohne Einbeziehung des Kongresses könnte er dann einen Satz von 20 oder 25 Prozent verhängen. Doch nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA wächst der Widerstand.

„Eine gewaltige Steuer“

„Wir vertreten nicht immer dieselbe Position, aber in diesem Fall sind wir uns einig“, sagt Matt Blunt, der Präsident des American Automotive Policy Council, das die Lobbyarbeit für die drei US-Branchengrößen Chrysler, Ford und General Motors betreibt. „Jeder Autohersteller und Zulieferproduzent, den ich kenne, hält das für einen Fehler.“

Vehement warnt auch der republikanische Senator Chuck Grassley: „Ein solcher Zoll wäre eine gewaltige Steuer für amerikanische Verbraucher.“ Er hoffe, dass der Präsident seinem Rat folge und darauf verzichte, erklärte der einflussreiche Vorsitzende des Senats-Finanzausschusses vor wenigen Tagen. Schon bei einer Anhörung des Handelsministeriums im Sommer hatten neben den ausländischen Herstellern auch amerikanische Wirtschaftsvertreter vor weitreichenden Folgen der Handelshemmnisse gewarnt.

Nun schreckt eine aktuelle Studie des unabhängigen Forschungsinstituts Center for Automotive Research (CAR) in Michigan die Öffentlichkeit in den USA auf. Die Experten warnen vor dem Verlust von 366 900 Jobs in den USA und der Verteuerung von Personenwagen um durchschnittlich 2750 Dollar, wenn Trump die Zölle verhängt. Sowohl die Autoherstellung als auch der Handel sind international stark verwoben.

Nur elf Millionen der 17,3 Millionen Fahrzeuge, die 2018 in den Staaten verkauft wurden, waren „Made in the USA“. Und bei den US-Modellen stammen nach Schätzungen der CAR-Experten 40 bis 50 Prozent der Teile aus dem Ausland. Die wichtigsten Zulieferer sitzen in Mexiko und Kanada, die von den Zöllen verschont bleiben dürften. Doch etwa die Hälfte der ausländischen Teile stammt aus anderen Ländern – vor allem Japan (elf Prozent), Deutschland (sieben Prozent) und Südkorea (fünf Prozent) – alle wären von den Zöllen betroffen. Aufschläge bei diesen Komponenten würden praktisch jedes amerikanische Auto verteuern.

90 Tage Zeit

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn sagte gestern in Brüssel, Trump habe nun 90 Tage Zeit, „um zu zeigen, dass er doch nicht so in Zölle verknallt ist und überlegt, was die Konsequenzen sein werden“. Um vorbereitet zu sein, hat die EU-Kommission bereits eine Liste mit US-Produkten erstellt, auf die Vergeltungszölle verhängt werden könnten. Auf ihr sollen zum Beispiel Elektroautos stehen, so dass unter anderem der bekannte US-Hersteller Tesla betroffen wäre.

Den Wert europäischer Auto- und Autoteilexporte in die USA bezifferte die EU-Kommission zuletzt auf mehr als 50 Milliarden Euro pro Jahr. Der Umfang der Ausgleichsmaßnahmen würde sich nach den entstehenden Schäden richten und im Einklang mit den WTO-Regeln berechnet werden. In Washington indes wird fest damit gerechnet, dass der Präsident die nächsten 90 Tage nutzen wird, um mit der Zoll-Keule in der Hand massiven Druck auf die Handelspartner in Europa und Japan auszuüben. (mit dpa)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.02.2019