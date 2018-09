Fusion eine „große Gefahr“

Mannheim.Es ist der langgehegte Traum des Karstadt-Eigners René Benko: eine große deutsche Warenhauskette. Er scheint nun in Erfüllung zu gehen. Die Banken gaben grünes Licht für die Fusion Karstadts mit der angeschlagenen Warenhauskette Kaufhof. Das berichteten gestern Süddeutsche Zeitung (SZ) und die Deutsche Presse Agentur. Die Zustimmung galt als letzter großer Stolperstein für den Zusammenschluss. Nach Informationen der SZ wollen die kanadische Hudson’s Bay Company (HBC) als Kaufhof-Mutter und Signa, die Unternehmensgruppe Benkos, den Vertrag am 15. September unterzeichnen. Eine offizielle Bestätigung gab es von beiden Konzernen gestern nicht.

Karstadt und Kaufhof bald unter einem Dach – Gewerkschaften schlagen bei dieser Vorstellung Alarm. Bundesweit sollen 5000 Arbeitsplätze bei Kaufhof auf dem Spiel stehen. In der Region lassen sich die Folgen noch nicht abschätzen. Hier liegen gleich mehrere Häuser direkt nebeneinander: In den Mannheimer Quadraten gibt es zwei Kaufhof-Filialen, in der Heidelberger Innenstadt auch. Dazu ein Karstadt im Rhein-Neckar-Zentrum im nahe gelegenen Viernheim. Eine mögliche Konsequenz der Fusion wären Schließungen und damit Arbeitsplatzverlust. „Hoffen wir, dass es nicht so weit kommt“, sagt Horst Gobrecht, vom Verdi-Bezirk Südhessen.

Aber Gobrecht hat Hoffnung: „Es ist denkbar, dass es im Falle einer Fusion auch mit mehreren Häusern weitergeht.“ Heidelberg, Mannheim, Viernheim – das seien schließlich unterschiedliche Einzugsgebiete. Aber trotzdem lasse sich die „riesige Gefahr“ nicht leugnen, die ein Zusammenschluss bringe.

Zuletzt sah es eigentlich nicht so aus, als ob aus der Elefantenhochzeit noch etwas wird. Zwar laufen die Verhandlungen schon seit Juni. Offenbar hatte jedoch zuletzt die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) ihr Veto eingelegt.

Ende August gab es Medienberichte, nach denen die LBBW darüber geklagt hatte, die Kaufhof-Mutter HBC könne Bedingungen für Kredite nicht erfüllen. Kredite, die HBC 2015 bei der Übernahme der Warenkette von der Metro-Gruppe gewährt wurden. Die Vorgabe war demnach, dass Kaufhof positive Geschäftsergebnisse ausweisen muss. Kaufhof steckt jedoch seit Jahren in einer wirtschaftlichen Misere, an der auch der neuer Eigentümer nichts änderte.

Experte optimistisch

Nun scheint die LBBW das Geschäft doch abgenickt zu haben. Was jedoch bleibt, ist das wirtschaftlich schwere Fahrwasser, in dem sich Kaufhof und Karstadt bewegen. Internethändler, Unternehmen wie Amazon und Zalando, gelten als Totengräber des klassischen Kaufhauses.

Jörg Funder, Professor für strategisches Management und Unternehmensführung im Handel bei der Hochschule in Worms, ist aber optimistisch: „Ich glaube fest an die Zukunft des Warenhauses“. Die große Chance liege in der Nähe der Warenhäuser zum Kunden und der Beratung. „Damit lassen sich auch im zunehmenden digitalen Umfeld noch Umsätze generieren“, sagt er. Ein Kahlschlag bei der Karstadt-Kaufhof-Fusion sei unwahrscheinlich. Vielmehr werde der Konzern schauen, welche Standorte sich für welche Verwendung eignen und sich dauerhaft profitabel betreiben lassen. Denkbar wären unterschiedliche Sortimente, etwa die Aufteilung in ein Sport- und ein Warenhaus. Auch Gewerkschafter Gobrecht glaubt an die persönliche Beratung der Kunden als großes Plus der Warenhäuser – mit dem sich letztlich auch Geld verdienen lässt: „Mit mehr Personal lässt sich mehr Umsatz machen.“

