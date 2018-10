Fusion unter Genossen

Speyer/Lambsheim/Frankenthal.Wenn die Volksbank Kur- und Rheinpfalz aus Speyer 2019 mit der RV Bank Rhein-Haardt aus Lambsheim verschmilzt, werden die beiden Institute gemeinsam eine Bilanzsumme von knapp 4,5 Milliarden Euro haben. Es entsteht die größte Genossenschaftsbank der Region Rhein-Neckar.

Rudolf Müller, Vorstandssprecher der Volksbank Kur- und Rheinpfalz (Bild rechts oben), betonte gestern bei der Vorstellung der Pläne in Frankenthal, dass das Geschäft der beiden Banken „hervorragend“ laufe und der Zusammenschluss nicht auf ökonomische Zwänge zurückgehe. Doch sei es wichtig, die Wettbewerbsposition auf dem Markt weiter zu verbessern.

Konkurrenz durch Paypal

Thomas Sold, einer der beiden gleichberechtigten Vorstände der RV Bank Rhein-Haardt (Bild Mitte), nannte in diesem Zusammenhang die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank, die umfangreichen Regularien, die gerade bei kleineren Banken immer mehr Personaleinsatz binde, und die Konkurrenz durch Online-Bezahldienste wie Paypal. Die Anzahl der Genossenschaftsbanken sei allein innerhalb der vergangenen zwei Jahre von 1047 auf 915 zurückgegangen, bis 2025 werde die Zahl der Volks- und Raiffeisenbanken nach einer Umfrage unter den Vorständen auf rund 700 sinken.

Solds Vorstandskollege Mathias Geisert (Bild unten) sagte, die Präsenz in der Fläche bleibe durch die Fusion unangetastet. Die RV Bank Rhein-Haardt betreut rund 56 000 Kunden in 16 Geschäftsstellen und vier SB-Filialen im Rhein-Pfalz-Kreis, im Landkreis Bad Dürkheim sowie in den Städten Frankenthal, Grünstadt und Eisenberg. Die Volksbank Kur- und Rheinpfalz hat 130 000 Kunden und 33 Standorte (vier Selbstbedienungs-Filialen) links und rechts des Rheins.

Die knapp 800 Arbeitsplätze beider Partner (513 hat derzeit die Volksbank Kur- und Rheinpfalz) sollen ebenfalls komplett erhalten bleiben. „Wir haben mehr Arbeit als Köpfe“, sagte Rudolf Müller unter Verweis auf Auslastung der Mitarbeiter. Besondere Leistungen wie der Agrarservice und das Warengeschäft der RV Bank Rhein-Haardt werden weitergeführt.

Das Private Banking der Volksbank solle möglichst schnell von den nördlichen Partnern übernommen werden, im florierenden Immobiliensektor würden Netzwerke erweitert, kündigte Vorstand Till Messmer an.

Die sechs aktuell amtierenden Vorstände sollen den Vorstand des neuen Instituts bilden, dessen Name noch gefunden werden muss, auch die beiden Aufsichtsratsgremien sollen komplett übernommen werden. Im Juni 2019 sollen die jeweiligen Vertreterversammlungen grünes Licht zur Fusion der „Bank der Regionen“ geben, die ihren Sitz in Speyer haben wird, in einen weiteren Verwaltungs- und Vorstandssitz in Frankenthal aber rund zwölf Millionen Euro investiert.

