Fußball in scharfen Bildern

Mannheim.Bei den Olympischen Spielen in Vancouver sind sie bereits in hochaufgelösten Bildern über die heimische Mattscheibe gehuscht, all die Biathleten, Bobfahrer, Skispringer. Denn im Februar dieses Jahres haben die öffentlich-rechtlichen Sender eine neue Ära eingeläutet: Fernsehen im High-Definition-Format (HD). Schärfere Bilder, intensivere Farben, detailliertere Darstellungen. Nun also die

...