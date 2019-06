G20 planen Steuerreform

Fukuoka.Die führenden Wirtschaftsmächte wollen das internationale Steuersystem an das digitale Zeitalter anpassen und so künftig auch Internetkonzerne wie Google oder Facebook stärker zur Kasse bitten. Die G20-Länder einigten sich am Sonntag auf eine gemeinsame Erklärung zur stärkeren Besteuerung von Großkonzernen. „Wir werden unsere Anstrengungen für eine konsensbasierte Lösung mit einem finalen Bericht im Jahr 2020 verdoppeln“, hieß es beim Treffen der G20-Finanzminister im japanischen Fukuoka. Bis Ende kommenden Jahres soll eine globale Mindeststeuer festgelegt werden. Zudem sollen sich staatliche Besteuerungsrechte künftig weniger am jeweiligen Firmensitz orientieren, sondern dort angesiedelt werden, wo Kunden und Nutzer von Dienstleistungen sitzen.

Hintergrund ist, dass Internetriesen wie Google oder Facebook mit den geltenden Steuerregeln kaum erfasst werden können. dpa

