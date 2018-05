Gabriel soll in Verwaltungsrat von Siemens/Alstom einziehen

Anzeige

Berlin/Paris (dpa) - Der frühere Wirtschafts- und Außenminister Sigmar Gabriel soll in den Verwaltungsrat des neuen Zug-Konzerns von Siemens und des französischen Unternehmens Alstom einziehen.

Er habe die Bundesregierung umfassend über seine geplante Berufung informiert, teilte Gabriel auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch mit. «Selbstverständlich halte ich mich strikt an die in der letzten Legislaturperiode neu geschaffenen gesetzlichen Vorgaben für ehemalige Mitglieder der Bundesregierung».

Alstom-Konzernchef Henri Poupart-Lafarge betonte: «Ich habe viel Respekt vor Sigmar Gabriel». Gabriel stamme aus Salzgitter, wo Alstom «die bedeutendste Fabrik in der Welt» habe. Der Ex-Minister kenne zudem weltweit Märkte und sei kompetent, so Poupart-Lafarge. Auch im Umfeld von Siemens wurde auf die große internationale Erfahrung Gabriels verwiesen.